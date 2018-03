Παγίδα θανάτου ήταν το εμπορικό κέντρο στην Σιβηρία – Δεν είχε πόρτες και παράθυρα!

Η φωτιά σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες ξεκίνησε από έναν κινηματογράφο. Το πιο τραγικό όμως είναι ότι όλοι όσοι επισκέπτονταν το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο έπαιζαν με τον θάνατο αφού ήταν πρώην εργοστάσιο ειδών ζαχαροπλαστικής, δεν διέθετε παράθυρα ή πόρτες.

Σύμφωνα με τις αρχές, τις οποίες επικαλείται το Ria Novosti, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών παιδιών είναι εννέα, αλλά ο αριθμός των αγνοούμενων παραμένει άγνωστος και ανέρχεται σε δεκάδες. Ένας 11χρονος και μια 18χρονη, οι οποίοι πήδηξαν από το παράθυρο του τρίτου ορόφου για να γλιτώσουν από τις φλόγες, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Συνολικά 11 άνθρωποι νοσηλεύονται.

Η πυρκαγιά, μια από τις φονικότερες που έχουν σημειωθεί στη Ρωσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, εξαπλώθηκε στους πάνω ορόφους του εμπορικού κέντρου Zimnyaya Vishnya το μεσημέρι ης Κυριακής, όπου βρίσκονται αίθουσες κινηματογράφου και ένας παιδότοπος.

Drone footage from Kemerovo mall blaze that killed at least 56 people pic.twitter.com/NgGOXWLE13

— Ruptly (@Ruptly) March 26, 2018