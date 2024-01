Η Σουηδία έριξε «άκυρο» στην Ουγγαρία και τον πρωθυπουργό της, Βίκτορ Ορμπάν, που πρότεινε «διαπραγματεύσεις» για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα 23/1/2024, ότι δεν βλέπει κανένα λόγο για διαπραγματεύσεις με την Ουγγαρία σχετικά με την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ, λίγες ώρες μετά την πρόσκληση της Βουδαπέστης για «συζητήσεις» αναφορικά με το θέμα αυτό.

Κι αυτό καθώς η αναμενόμενη επικύρωση από την Τουρκία της σουηδικής προσχώρησης στο ΝΑΤΟ, θα αφήσει την Ουγγαρία ως την μόνη χώρα της Συμμαχίας που δεν θα έχει επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας.

Νωρίτερα σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι προσκάλεσε τον Σουηδό ομόλογό του να επισκεφθεί την ουγγρική πρωτεύουσα για συνομιλίες με στόχο την επίλυση των διαφορών που αφορούν την επικύρωση του σουηδικού αιτήματος για την είσοδο στο ΝΑΤΟ, μια διαδικασία η οποία μέχρι τώρα καθυστερεί εξαιτίας της Ουγγαρίας και της Τουρκίας.

Today I sent an invitation letter to Prime Minister Ulf Kristersson @SwedishPM for a visit to Hungary to negotiate on Sweden’s NATO accession.