Περίεργο παιχνίδι με το Orus Reis, το σεισμικό ερευνητικό σκάφος για το οποίο η Τουρκία εξέδωσε την προκλητική NAVTEX ανοιχτά του Καστελόριζου, παίζεται τις τελευταίες ώρες.

Ενώ υπήρξαν ενδείξεις αποκλιμάκωσης και πληροφορίες πως μέρος από τις τουρκικές ναυτικές δυνάμεις που είχαν συγκεντρωθεί ανοιχτά από το Καστελόριζο επέστρεφαν στις βάσεις τους, ήρθε ένα περίεργο tweet.

Ένα tweet από την τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον (!) σύμφωνα με το οποίο το Orus Reis άρχισε σεισμικές έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο! “Το τουρκικό σκάφος Oruc Reis ξεκίνησε σεισμικές έρευνες μέσα στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τη δικαιοδοσία που απορρέει από το διεθνές δίκαιο στην υφαλοκρηπίδα της”, αναφέρει.

Turkish vessel #OruçReis started seismic researches within Turkey’s continental shelf in the Eastern Mediterranean. #Turkey exercises its sovereign rights and jurisdiction stemming from international law over its continental shelf. pic.twitter.com/JpTUTMmrkR — Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020

Μόνο που σύμφωνα με τον χάρτη του marinetraffic.com, τουλάχιστον έως τις 20:47 το βράδυ του Σαββάτου (25.07.2020), το Oruc Reis βρισκόταν ακόμα στην Αττάλεια…

Η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται από ελληνικές πηγές και δεν αποκλείεται να πρόκειται για ένα διπλωματικό τερτίπι της Τουρκίας.

Το μπαράζ από tweet που έκανε η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, μεταξύ άλλων, επιτίθεται σε Ελλάδα και Κύπρο, κάνει μαθήματα διεθνούς δικαίου λέγοντας πως ανάλογες “διαμάχες” υπάρχουν σε άλλες χώρες και αναφέρει π.χ. Βρετανία και Γαλλία, Ρουμανία και Ουκρανία, Λιβύη και Μάλτα, Τυνησία και Ιταλία, Νικαράγουα και Κολομβία, και επαναλαμβάνει στις ήδη εκπεφρασμένες από το ΥΠΕΞ θέσεις της Τουρκίας: πως το Καστελόριζο είναι πολύ μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα και πιο κοντά στις ακτές της Τουρκίας!

There are many examples of jurisprudence and state practice in this regard, such as cases between UK-France, Romania-Ukraine, Libya-Malta, Nicaragua-Honduras, Nicaragua-Colombia and Tunisia-Italy. — Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020

“Αν τα νησιά απέχουν πολύ από την ηπειρωτική χώρα τους ή από νομικής άποψης βρίσκονται στη λάθος πλευρά της μέσης γραμμής ανάμεσα σε ηπειρωτικές περιοχές, μπορούν να αγνοηθούν στην οριοθέτηση ΑΟΖ πέρα από τα χωρικά τους ύδατα”.

“Το διεθνές δίκαιο ορίζει ότι τα νησιά αγνοούνται ή έχουν περιορισμένη επίδραση στην οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων αν η παρουσία τους στρεβλώνει τη δίκαιη οριοθέτηση ή αν υπάρχουν άλλες ειδικές ή σχετικές περιστάσεις”, συνεχίζει η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, που δίνει και χάρτες στη δημοσιότητα…

If islands are far away from their mainlands or, in legal terms, if they lie on the wrong side of the median line in between mainlands, these can be ignored in CS/EEZ delimitation beyond their territorial waters. — Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020

Likewise, if the coastal length of the islands facing the relevant delimitation area is very minimal as opposed to other mainlands, such islands can be given only territorial sea rights. — Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020

International law stipulates that islands are ignored or given limited effect in maritime boundary delimitation if their presence distorts equitable delimitation or if there are other special/relevant circumstances. pic.twitter.com/46AEvmgQ4C — Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020

Κατά την άποψη της τουρκικής πρεσβείας, “είναι δύσκολο να τεκμηριωθούν οι ισχυρισμοί της Ελλάδας και της Κύπρου που στο στοχεύουν στο να περιορίσουν την Τουρκία σε μια στενή περιοχή θαλασσίων περιοχών, παρά το γεγονός πως η Τουρκία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην ανατολική Μεσόγειο.

It is difficult to substantiate Greek and GRCypriot’s claims aiming to congest Turkey into a narrow strip of maritime jurisdiction areas, despite the fact that Turkey has the longest continental coastline in the Eastern Mediterranean. — Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020

Το Καστελόριζο δεν μπορεί να έχει περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας πέρα από τα χωρικά του ύδατα και να “κόψει” την Τουρκία από τη Μεσόγειο, δεδομένου του μεγέθους του και της εγγύτητάς του με την Τουρκία” σημειώνεται και το επόμενο tweet που λέει πόσο απέχει το Καστελόριζο από την Ελλάδα και πόσο από την Τουρκία συνοδεύεται επίσης από… χάρτη.

Castellorizo cannot generate a maritime jurisdiction area beyond its territorial waters and create a cut-off effect on Turkey’s coastal projection toward the Mediterranean considering its size and proximity to Turkey. — Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020

Believing that a tiny island of 4 sq miles, only 1 mile away from #Turkey, yet 360 miles away from the Greek mainland, could generate a 15,400 sq mile maritime zone is unacceptable. This maximalist claim of #Greece is contrary to international law. pic.twitter.com/duYQu2zz7N — Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020

Και έχοντας πάρει γραμμή από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, φυσικά, η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον καταλήγει στο… μπαράζ tweets γράφοντας: “Η Ελλάδα προσποιείται ότι αυτή η ερευνητική περιοχή βρίσκεται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τους ισχυρισμούς της για το Καστελόριζο”…