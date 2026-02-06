Κόσμος

Πακιστάν: Έκρηξη σε τζαμί στο Ισλαμαμπάντ την ώρα της προσευχής της Παρασκευής – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Η αιτία της έκρηξης που είχε ως αποτέλεσμα τους 24 νεκρούς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί
πακισταν
Το τζαμί στο Πακιστάν

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Πακιστάν μετά από έκρηξη σε τζαμί στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, με τουλάχιστον 24 άτομα να έχουν σκοτωθεί και περισσότερα από 100 να είναι τραυματισμένα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί Khadija Tul Kubra, στην περιοχή Tarlai Kalan, νοτιοανατολικά της Ισλαμαμπάντ στο Πακιστάν κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής.

Δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με μερικούς από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον υπεύθυνο διάσωσης Mohamed Amir, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων dpa.

«Έχουμε μεταφέρει αρκετούς ανθρώπους σε νοσοκομεία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω πόσοι είναι οι νεκροί, όμως ναι, υπάρχουν θύματα», δήλωσε νωρίτερα ο αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας Ζαφάρ Ικμπάλ στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με πληροφορίες του indianexpress.com, η έκρηξη προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας που σταμάτησε στην πύλη του κτιρίου. Ο ίδιος φαίνεται να ανατινάχθηκε.

Η έκρηξη επαναφέρει στη μνήμη την αιματηρή επίθεση του Νοεμβρίου του περασμένου έτους, όταν βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της περιφέρειας του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
117
103
103
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μεγάλωνε μόνος του δύο παιδιά ο Τούρκος ελεγκτής που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 26χρονο Έλληνα στη Γερμανία - «Οι γιοι του τον είδαν στο νεκροκρέβατο»
Ο 26χρονος Έλληνας εξοργίστηκε όταν ο ελεγκτής του ζήτησε να του δείξει το εισιτήριο για το τρένο που δεν είχε, και τον σκότωσε στον ξύλο
36χρονος
Newsit logo
Newsit logo