Πακιστάν: Έκρηξη σε τζαμί στο Ισλαμαμπάντ την ώρα της προσευχής της Παρασκευής – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Πακιστάν μετά από έκρηξη σε τζαμί στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, με τουλάχιστον 24 άτομα να έχουν σκοτωθεί και περισσότερα από 100 να είναι τραυματισμένα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί Khadija Tul Kubra, στην περιοχή Tarlai Kalan, νοτιοανατολικά της Ισλαμαμπάντ στο Πακιστάν κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής.

Δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με μερικούς από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον υπεύθυνο διάσωσης Mohamed Amir, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων dpa.

«Έχουμε μεταφέρει αρκετούς ανθρώπους σε νοσοκομεία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω πόσοι είναι οι νεκροί, όμως ναι, υπάρχουν θύματα», δήλωσε νωρίτερα ο αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας Ζαφάρ Ικμπάλ στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με πληροφορίες του indianexpress.com, η έκρηξη προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας που σταμάτησε στην πύλη του κτιρίου. Ο ίδιος φαίνεται να ανατινάχθηκε.

Η έκρηξη επαναφέρει στη μνήμη την αιματηρή επίθεση του Νοεμβρίου του περασμένου έτους, όταν βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της περιφέρειας του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.