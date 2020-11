Πακιστάν: Η Σερ στο πλευρό ελέφαντα που διέσωσε από την κακομεταχείριση

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Σερ έφθασε στο Πακιστάν για να αποχαιρετίσει τον Κάαβαν. Πρόκειται για τον ελέφαντα για τον οποίο πέρασε χρόνια προκειμένου να τον απελευθερώσει, προτού το γιγάντιο θηλαστικό μεταφερθεί σε ένα καταφύγιο στην Καμπότζη την Κυριακή (29.11.2020).

Ο 36χρονος ασιατικός ελέφαντας στο Πακιστάν πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στον Ζωολογικό Κήπο του Ισλαμαμπάντ, τον περισσότερο χρόνο χωρίς κάποια συντροφιά, και προασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων πραγματοποίησαν εκστρατεία για τη διάσωσή του από τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης.

Η Σερ έστειλε σε ένα tweet τις ευχαριστίες της, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, Ίμραν Καν σήμερα, Παρασκευή (27.11.2020) «καθώς κατέστησε δυνατό για εμένα να πάω τον Κάαβαν στην Καμπότζη».

Just Came From Meeting To Thank Prime Minister Imran Kahn For Making It Possible For

Me To Take Kaavan To Cambodia. Kaavan Will Be Able To Leave For Cambodia On The 29. Think Documentary Will Be Heartwarming🙏🏻.