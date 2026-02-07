Κόσμος

Πακιστάν: Συνελήφθησαν 4 άτομα για την βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε σιιτικό τζαμί του Ισλαμαμπάντ

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση που έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις κα θρησκευτικές διαμάχες στη χώρα
Κόσμος συγκεντρώνεται στο σημείο όπου έγινε η βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας
Κόσμος συγκεντρώνεται στο σημείο όπου έγινε η βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας / REUTERS / Waseem Khan

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το Πακιστάν, μετά την αιματηρή επίθεση βομβιστική αυτοκτονίας σε τζαμί της πρωτεύουσας, Ισλαμαμπάντ, από την οποία δεκάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και τουλάχιστον 170 τραυματίστηκαν.

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε χθες Παρασκευή (06.02.2026) τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που μετέφερε έξω από ένα σιιτικό μουσουλμανικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ, κατά την διάρκεια της καθιερωμένης προσευχής.

Ο επίσημος απολογισμός είναι 32 νεκροί, σύμφωνα με σημερινή (07.02.2026) ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοσίν Νακβί.

Εικόνα από την κηδεία ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την επίθεση αυτοκτονίαςΕικόνα από την κηδεία ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την επίθεση αυτοκτονίας / REUTERS / Waseem Khan

Ο ίδιος πρόσθεσε στη συνέχεια ότι οι αρχές έχουν συλλάβει τέσσερις υπόπτους, για τους οποίους πιστεύεται ότι βοήθησαν τον βομβιστή αυτοκτονίας.

Άνθρωποι θρηνούν και κλαίνε για τους νεκρούς πιστούςΆνθρωποι θρηνούν και κλαίνε για τους νεκρούς πιστούς / REUTERS / Waseem Khan

Μάλιστα διευκρίνισε σε σχετική συνέντευξη Τύπου ότι οι τέσσερις ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου όπως πιστεύεται και του εγκεφάλου της επίθεσης, συνελήφθησαν από αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν στην Πεσαβάρ και στη Ναουσέρα.

Σημειώνεται πως το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση με ένα μήνυμα στο κανάλι που διατηρεί στην εφαρμογή Telegram.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
116
112
98
90
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ακυρώνεται το φεστιβάλ ανθισμένων κερασιών στο Φούτζι στην Ιαπωνία λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς τουριστών
Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, καταγράφηκαν επανειλημμένα περιστατικά όπως «εισβολή σε ιδιωτικές κατοικίες χωρίς άδεια για χρήσης της τουαλέτας», «ρίψη σκουπιδιών» και «αφόδευση σε ιδιωτικές αυλές σπιτιών»
Κερασιές στην Ιαπωνία
Newsit logo
Newsit logo