Πακιστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί σε κατάρρευση κτιρίου μετά από έκρηξη αερίου

Το τριώροφο κτίριο, που βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένο προάστιο, κατάρρευσε για «άγνωστους» λόγους
Residents sit beside debris after a gas cylinder blast caused a portion of a residential building to collapse in Karachi, Pakistan February 19, 2026. REUTERS/Akhtar Soomro
Η κατάρρευση του κτιρίου που προκλήθηκε από έκρηξη στην πόλη του Καράτσι / Reuters

Η κατάρρευση κτιρίου που προκλήθηκε από έκρηξη στην πόλη του Καράτσι, νότια του Πακιστάν προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδιά, τη στιγμή που οικογένειες ετοιμάζονταν να γευματίσουν πριν από το ξημέρωμα κατά την πρώτη ημέρα του Ραμαζανιού, δήλωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεκαέξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και 13 άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της περιφερειακής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Χασάν Χαν. Το τριώροφο κτίριο, που βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένο προάστιο, κατάρρευσε από την έκρηξη για «άγνωστους» λόγους, δήλωσε.

«Προφανώς υπήρξε έκρηξη λόγω αερίου, αλλά η έρευνα θα δείξει τι ακριβώς συνέβη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νασράλα Αμπάσι, αξιωματούχος των δημοτικών αρχών. Η έκρηξη έγινε γύρω στις 04.00 τοπική ώρα.

Την περασμένη χρονιά, στις 27 Ιουλίου 2025, η κατάρρευση κτιρίου σε άλλη φτωχή συνοικία στο Καράτσι είχε στοιχίσει τη ζωή σε 27 ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 10 ανθρώπων.

Οι κακοί ποιότητα στα κατασκευαστικά υλικά αλλά κυρίως λόγω των ανεπαρκών κανόνων ασφαλείας, στο Πακιστάν δεν είναι ασυνήθιστες οι καταρρεύσεις σε στέγες και κτίρια. Μόνο στο Καράτσι, περίπου 600 κτίρια έχουν κριθεί επικίνδυνα από την κυβέρνηση.

Η πόλη έχει πάνω από 20 εκατ. κατοίκους και είναι γνωστή για την κακή ποιότητα των κατασκευών, τις παράνομες επεκτάσεις και τις πεπαλαιωμένες υποδομές, εκτός των προβλημάτων του υπερπληθυσμού και της χαλαρής εφαρμογής του οικοδομικού κανονισμού.

