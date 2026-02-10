Παλαιστίνια έπαθε επιληπτική κρίση σε κέντρο μεταναστών της ICE

Η Λέκα Κόρντια εισήχθη στο νοσοκομείο έπειτα από επιληπτική κρίση που υπέστη σε αμερικανικό κέντρο κράτησης μετανάστες, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα (09.02.2026), το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Η νομική ομάδα και η οικογένεια της 33χρονης μουσουλμάνας Παλαιστίνιας που ζει στις ΗΠΑ, της οποίας η μητέρα είναι Αμερικανίδα πολίτης, δήλωσαν ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και χθες επέστρεψε στο κέντρο κράτησης για μετανάστες.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 8:45 π.μ. τοπική ώρα, «το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο Κράτησης Prairieland, στο Αλβαράντο του Τέξας, ειδοποίησε την ICE (την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ) ότι η κρατούμενη Λέκα Κόρντια είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο Huguley στο Μπέρλσον του Τέξας για περαιτέρω εκτίμηση έπειτα από επιληπτική κρίση που υπέστη, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Η Κόρντια τέθηκε υπό κράτηση από τις αμερικανικές αρχές μετανάστευσης στις αρχές του περασμένου χρόνου στο τοπικό γραφείο της ICE στο Νιούαρκ, όπου μετέβη συνοδευόμενη από το δικηγόρο της. Όταν τέθηκε υπό κράτηση, η Κόρντια βρισκόταν στη διαδικασία εξασφάλισης νόμιμης διαμονής.

«Δεν έχουμε ιδέα για την κατάσταση της υγείας της και το τι της συνέβη»

Η οικογένειά της και η νομική της ομάδα ανέφεραν ότι στη διάρκεια της νοσηλείας της δεν ενημερώθηκαν σχετικά με την υγεία της από τις αμερικανικές αρχές. «Παρότι ανακουφιστήκαμε που η Λέκα βγήκε από το νοσοκομείο, ακόμη δεν έχουμε ιδέα για την κατάσταση της υγείας της και για το τι της συνέβη τις τελευταίες τρεις ημέρες», ανέφερε σε ανακοίνωση η ξαδέλφη της Χάμζα Αμπουσαμπάν.

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι η ICE διασφάλισε πως η γυναίκα έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αναφέρει καταγγελίες από κρατούμενους σχετικά με τις συνθήκες σε κέντρα κράτησης της ICE χαρακτηρίζοντάς τες απάνθρωπες. Η κυβέρνηση αρνείται ότι αντιμετωπίζει τους κρατούμενους με απάνθρωπο τρόπο.

Η Διεθνής Αμνηστία λέει ότι 175 μέλη της οικογένειας της Κόρντια έχουν σκοτωθεί στην ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα από το τέλος του 2023 μετά την επίθεση της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι η Κόρντια, η οποία μεγάλωσε στην υπό ισραηλινή κατοχή Δυτική Οχθη, συνελήφθη για παραβάσεις του νόμου περί μετανάστευσης σχετικά με την παράταση της παραμονής της στη χώρα ενώ είχε λήξει η φοιτητική της βίζα.

Επιπλέον, το υπουργείο λέει ότι η Κόρντια συνελήφθη από τις τοπικές αρχές το 2024 στη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, το οποίο το υπουργείο θεωρεί ότι υποστηρίζει την Χαμάς.