Πάνω από 12 εργάτες νεκροί μετά από ρωσική επίθεση με drone σε λεωφορείο στην Ουκρανία

Ρωσική επίθεση με drone την Κυριακή (01/02/2025) σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ενός ορυχείου στην επαρχία Ντνιεπροπετρόφσκ στην Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα 12 νεκρούς και 7 τραυματίες.

«Σημειώθηκε επίθεση με ρωσικό drone σε λεωφορείο που ανήκει σε μια εταιρεία στην περιοχή Πάβλογκραντ», δήλωσαν οι αρχές στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Τερνίβκα, που βρίσκεται κοντά στο Πάβλογκραντ που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χλμ από τις πρώτες γραμμές του μετώπου.

Η εταιρεία DTEK – ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία – ανακοίνωσε ότι εργαζόμενοι της σε ένα από τα ορυχεία της εταιρείας έγιναν στόχος επίθεσης.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια «ισχυρή τρομοκρατική επίθεση» σε ένα ορυχείο της εταιρείας στην περιοχή, ανακοίνωσε η DTEK. Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες ήταν εργαζόμενοι που επέστρεφαν από βάρδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αυτήν την εταιρεία, 15 εργάτες σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν, ένας απολογισμός που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις ουκρανικές αρχές.

«Σήμερα, ο εχθρός πραγματοποίησε μια κυνική και στοχευμένη επίθεση σε εργαζόμενους στον ενεργειακό τομέα στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ», τόνισε ο υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμίχαλ.

At least twelve mine workers killed, eight injured in russian strike on DTEK bus



At least twelve mine workers have been killed and eight injured after russia struck a bus transporting staff from a DTEK mine in Ukraine’s Dnipropetrovsk region.



The bus was hit as it was taking… pic.twitter.com/wTDxWmcrwi — DTEK Group (@dtek_en) February 1, 2026

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ένας δεύτερος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Νωρίτερα σήμερα, περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιδρομές σε ένα μαιευτήριο και ένα κτίριο κατοικιών στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια.