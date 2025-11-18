Κόσμος

Πάνω από 13 νεκροί μετά από ισραηλινό χτύπημα στη Σιδώνα στον Λίβανο: «Ήταν μέλη της Χαμάς»

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι πως σκότωσε δύο διοικητές της Χαμάς στον Λίβανο: έναν στη Σιδώνα τον Μάιο και έναν στην Τρίπολη τον Ιούλιο
Λωρίδα της Γάζας
Λωρίδα της Γάζας / REUTERS / Amir Cohen

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας χτυπήματα του Ισραήλ κοντά στη Σιδώνα, όπως ανακοίνωσε απόψε (18/11/2025) το υπουργείο Υγείας στο Λίβανο.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν το πλήγμα κοντά στη Σιδώνα, διευκρινίζοντας ότι στόχος της επίθεσης ήταν μέλη της Χαμάς που δραστηριοποιούνταν στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Αΐν αλ Χίλουε στον Λίβανο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ισραηλινό στρατό, επλήγη εγκατάσταση την οποία μαχητές της Χαμάς χρησιμοποιούσαν ως κέντρο εκπαίδευσης, «προκειμένου να σχεδιάζουν και να εξαπολύουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των IDF και του Κράτους του Ισραήλ».

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι πως σκότωσε δύο διοικητές της Χαμάς στον Λίβανο: έναν στη Σιδώνα τον Μάιο και έναν στην Τρίπολη τον Ιούλιο.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που την 27η Νοεμβρίου 2024 έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ανοικτού πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις στον Λίβανο.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του στρέφονται ως επί το πλείστον εναντίον της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τις αρχές του Λιβάνου πως δεν κάνουν αρκετά για να αφοπλίσουν το σιιτικό κίνημα.

