Παντρεμένος γιατρός είχε σεξουαλική επαφή με νοσηλεύτρια στο Μάντσεστερ, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία

Οι ερωτικές περιπτύξεις ενός παντρεμένου γιατρού με μία νοσοκόμα, απασχολούν ένα νοσοκομείο στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, καθώς συνευρέθηκαν ερωτικά, ενώ ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία, μέσα στο χειρουργείο.

Ο 44χρονος αναισθησιολόγος Σουχάιλ Αντζούμ και η νοσοκόμα, της οποίας το όνομα δεν αποκαλύφθηκε, πιάστηκαν «επί τω έργω» από μια «σοκαρισμένη» συνάδελφο σε νοσοκομείο του Μάντσεστερ, η οποία μπήκε κατά λάθος στην αίθουσα και τους είδε.

Ο παντρεμένος γιατρός σύμφωνα με το Independent, είχε σεξουαλική επαφή με μια νοσοκόμα μέσα σε χειρουργική αίθουσα, την ώρα που ένας ασθενής βρισκόταν υπό αναισθησία, όπως αναφέρθηκε σε ιατρικό πειθαρχικό δικαστήριο.

Ο γιατρός είχε ζητήσει από άλλη νοσηλεύτρια να παρακολουθεί τον ασθενή κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ώστε να κάνει, όπως είπε, ένα σύντομο διάλειμμα. Αντί γι’ αυτό, πήγε σε άλλη χειρουργική αίθουσα του νοσοκομείου Tameside Hospital στο Άστον-αντερ-Λάιν, όπου συνευρέθηκε με τη νοσοκόμα C.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου (GMC), Άντριου Μόλλοι, ανέφερε ότι ο Δρ Αντζούμ ήταν υπεύθυνος για πέντε χειρουργικές υποθέσεις εκείνη την ημέρα και αποχώρησε από την αίθουσα κατά την τρίτη επέμβαση. Λίγο μετά, μια άλλη νοσοκόμα (NT) μπήκε στην αίθουσα 8 και «αντίκρισε τον γιατρό και τη νοσοκόμα C σε περίεργη φάση».

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, είδε τη νοσοκόμα με το παντελόνι κατεβασμένο στα γόνατα και τον γιατρό να δένει το κορδόνι του παντελονιού του. Η ίδια σοκαρίστηκε και βγήκε αμέσως από την αίθουσα. Ο γιατρός επέστρεψε στη χειρουργική αίθουσα μετά από περίπου οκτώ λεπτά.

Αν και δεν προκλήθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας στον ναρκωμένο ασθενή όσο έλειπε ο επιβλέπων γιατρός, ο οποίος συνέχισε την επέμβαση χωρίς πρόβλημα. Ωστόσο, η νοσοκόμα που είδε το περιστατικό το κατήγγειλε στη διεύθυνση.

Ο γιατρός παραδέχτηκε τα γεγονότα, αναγνωρίζοντας ότι η συμπεριφορά του έθεσε σε πιθανό κίνδυνο τον ασθενή. Δήλωσε πως το περιστατικό ήταν «μια ντροπιαστική στιγμή» και ότι «απογοήτευσε τους πάντες, τον ασθενή, τον εαυτό του, τους συναδέλφους και το νοσοκομείο».

Εξήγησε πως εκείνη την περίοδο περνούσε μια πολύ δύσκολη φάση στην προσωπική του ζωή, αφού τον Ιανουάριο του 2023 η κόρη του γεννήθηκε πρόωρα με πολύ χαμηλό βάρος, ενώ η σύζυγός του είχε έναν τραυματικό τοκετό. Όπως είπε, αυτό είχε σοβαρό αντίκτυπο στη σχέση του, στην ψυχική του υγεία και στη δουλειά του.

«Ήταν λάθος μου, το μετανιώνω κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας συγγνώμη και δηλώνοντας ότι θέλει μια δεύτερη ευκαιρία να διορθώσει το λάθος.

Ο ίδιος εγκατέλειψε το νοσοκομείο τον Φεβρουάριο του 2024 και μετακόμισε στο Πακιστάν, αλλά δήλωσε ότι επιθυμεί να επιστρέψει στη Βρετανία και να συνεχίσει την καριέρα του, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξει επανάληψη.

Η ακρόαση συνεχίζεται στο Μάντσεστερ, όπου το πειθαρχικό όργανο θα αποφασίσει αν η συμπεριφορά του επηρεάζει την ικανότητά του να ασκεί το ιατρικό του επάγγελμα.