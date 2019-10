«Πανηγυρίζει» ο Τσαβούσογλου για την Συρία! «Πήραμε αυτό που θέλαμε»! video

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λίγα λεπτά αφότου Μάικ Πενς και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχαν συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός για 120 ώρες στην Συρία.

«Μέσα σε 120 ώρες το YPG/PKK (σ.σ. οι Κούρδοι) θα εγκαταλείψουν την ζώνη ασφαλείας. Δεν είναι τερματισμός της επιχείρησης, είναι «πάγωμα»» είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος ΥΠΕΞ, δείχνοντας μια αποφασιστική στάση από την πλευρά της γειτονικής χώρας.

«Θα σταματήσουμε την επιχείρηση όταν όλοι οι τρομοκράτες εγκαταλείψουν την ζώνη ασφαλείας», συμπλήρωσε, τονίζοντας πως υπήρξε συμφωνία να συγκεντρωθεί όλος ο βαρύς οπλισμός του YPG και να καταστραφούν οι θέσεις και τα οχυρά του.

«Το «πάγωμα» της τουρκικής επιχείρησης στην Συρία δεν είναι κατάπαυση πυρός, διότι κατάπαυση πυρός μπορεί να συμφωνηθεί μόνο μεταξύ δύο νόμιμων πλευρών», είπε επιπρόσθετα ο Τσαβούσογλου «καρφώνοντας» τους Κούρδους!

"Pause in Turkey's operation in Syria is not a cease-fire, cease-fire can only happen between two legitimate sides" – Turkey's Cavusoglu pic.twitter.com/VRAre2I0Aj

— TRT World (@trtworld) October 17, 2019