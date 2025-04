Πάπας Φραγκίσκος: Η Καθολική Εκκλησία πενθεί – Συγκινητικές εικόνες από κάθε γωνιά του πλανήτη

Πρωί της Δευτέρας του Πάσχα. Ο Πάπας Φραγκίσκος φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοινώνει το Βατικανό. Η τραγική είδηση του θανάτου του μέσα σε λίγα λεπτά κάνει τον γύρο του κόσμου. Η Καθολική Εκκλησία πενθεί. Μαζί και ολόκληρος ο πλανήτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βατικανού, ο Πάπας Φραγκίσκος πέθανε στις 07:35 το πρωί στην κατοικία του στο Casa Santa Marta.

Λίγη ώρα αργότερα άρχισε να συρρέει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό πλήθος πιστών.

Κρατώντας λουλούδια στα χέρια αποτίουν φόρο τιμής σε έναν Ποντίφικα που αποτέλεσε τη «φωνή» της ειρήνης και της αγάπης, σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται συνεχώς.

Οι εικόνες από την πλατεία του Αγίου Πέτρου αποτυπώνουν τη συγκίνηση για τον «πάπα των φτωχών» που έβγαζε selfies και δεν δίσταζε να δακρύσει δημόσια.

Την είδηση της απώλειας του πάπα Φραγκίσκου ανακοίνωσε ο Καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ.

«Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, με βαθιά λύπη πρέπει να ανακοινώσω τον θάνατο του Αγίου Πατέρα μας Φραγκίσκου. Στις 7:35 σήμερα το πρωί, ο Επίσκοπος της Ρώμης, Φραγκίσκος, επέστρεψε στο σπίτι του Κυρίου. Ολόκληρη η ζωή του ήταν αφιερωμένη στην υπηρεσία του Κυρίου και της Εκκλησίας του» είπε ο Φάρελ στην ανακοίνωσή του.

At 9:45 AM, Cardinal Kevin Farrell, Camerlengo of the Apostolic Chamber, announced the death of Pope Francis from the Casa Santa Marta with these words:



“Dearest brothers and sisters, with deep sorrow I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning,… pic.twitter.com/De4pEZkvs9