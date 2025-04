Πάπας Φραγκίσκος: Καταβεβλημένος αλλά χωρίς την συσκευή οξυγόνου εμφανίστηκε στη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων

Μια αιφνιδιαστική εμφάνιση έκανε πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος μετά την περιπέτεια υγείας του, βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής των Βαΐων στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό και απηύθυνε ένα μικρό χαιρετισμό προς τους ενθουσιασμένους πιστούς.

Ο πάπας Φραγκίσκος ήταν ιδιαίτερα καταβεβλημένος αλλά χαμογελαστός και για πρώτη φορά μετά τη νοσηλεία του εμφανίστηκε στο Βατικανό χωρίς την συσκευή οξυγόνου.

Ο Φραγκίσκος ευχήθηκε «καλή Κυριακή των Βαΐων και καλή Μεγάλη Εβδομάδα» στους προσκυνητές και έσφιξε τα χέρια ιερέων, καλογρεών και πιστών από όλο τον κόσμο. Ο πάπας μετακινήθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο μετά τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

«Τα πάθη του Ιησού μας βοηθούν να συμπάσχουμε, όταν τείνουμε το χέρι μας σε όποιον δεν τα καταφέρνει, όταν αγκαλιάζουμε όποιον έχει χάσει την ελπίδα, όταν σηκώνουμε όποιον έχει πέσει.

Αδελφές και αδελφοί, για να ζήσουμε το μεγάλο αυτό θαύμα του ελέους, ας διαλέξουμε πώς να φέρουμε τον σταυρό κατά την Μεγάλη Εβδομάδα: όχι στον λαιμό, αλλά στην καρδιά. Όχι μόνο τον δικό μας, αλλά και όσων υποφέρουν, κοντά μας.

Pope Francis, without supplemental oxygen, makes a surprise appearance at the conclusion of Palm Sunday Mass in St. Peter’s Square, saying a few words to wish the faithful present a “Good Palm Sunday and a good Holy Week to you all.” pic.twitter.com/KqbqqiJdAS