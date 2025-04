Πάπας Φραγκίσκος: Οι ηγέτες του πλανήτη αποχαιρετούν τον Ποντίφικα – «Ήταν στο πλευρό των πιο ευάλωτων»

Συγκίνηση σε κάθε γωνιά του πλανήτη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βατικανού, ο Πάπας Φραγκίσκος πέθανε στις 07.35 σήμερα το πρωί στην κατοικία του στο Casa Santa Marta

Ηγέτες από όλο τον κόσμο εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους καθολικούς ολόκληρου του κόσμου.

«Έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος και σπουδαίος ποιμένας, ο θάνατός του μας θλίβει βαθιά», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι για το θάνατο του πάπα Φραγκίσκου.

«Είχα το προνόμιο να επωφεληθώ της φιλίας του, των συμβουλών του και της διδασκαλίας του, που δεν έλειψαν ποτέ, ούτε καν στις στιγμές της δοκιμασίας και του πόνου του», ανέφερε η ιταλίδα πρωθυπουργός σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες της.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα πάπα, έναν άνθρωπο που ήταν πάντα «στο πλευρό των πιο ευάλωτων» και απηύθυνε «τα ειλικρινέστερα συλλυπητήρια στους καθολικούς ολόκληρου του κόσμου».

Ο Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μαγιότ, προέβαλε «την κλήση ενός ανθρώπου που σε όλη τη ζωή του έδωσε μάχη για περισσότερη δικαιοσύνη και για μία ορισμένη ιδέα της ανθρωπότητας, μίας αδελφικής ανθρωπότητας».

Ο γάλλος πρόεδρος εξέφρασε «τη μεγάλη οδύνη της Γαλλίας και όλου του πλανήτη» μετά την ανακοίνωση του θανάτου του πάπα σε ηλικία 88 ετών. «Σ’ αυτούς τους καιρούς του πολέμου και της αγριότητας, είχε αισθήματα για τον άλλο, για τον πιο ευάλωτο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε την οδύνη του για το θάνατο του πάπα Φραγκίσκου και χαιρέτισε τη στράτευσή του «υπέρ της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των πιο ευάλωτων», σε μήνυμά του στο Χ μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

Ο αργεντινός ποντίφικας άφησε «μια βαθιά κληρονομιά. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», πρόσθεσε.

Ο πάπας Φραγκίσκος «ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους, πολύ πέραν της Καθολικής Εκκλησίας, με την ταπεινότητά του και την τόσο αγνή αγάπη του για τους πιο στερημένους», χαιρέτισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι σκέψεις μου συνοδεύουν όλους αυτούς που αισθάνονται αυτή τη βαθιά απώλεια», πρόσθεσε μέσω των social media η γερμανίδα αξιωματούχος, εκφράζοντας την ευχή η κληρονομιά του αργεντινού ιησουίτη «να συνεχίσει να μας καθοδηγεί όλους προς έναν πιο δίκαιο, πιο ειρηνικό και πιο συμπονετικό κόσμο».

Ο πάπας Φραγκίσκος ήταν απ’ όλες τις πλευρές ένας άνθρωπος του λαού, υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο X ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σκόοφ.

«Η παγκόσμια Καθολική κοινότητα αποχαιρετά έναν ηγέτη ο οποίος αναγνώρισε τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας και προσέλκυσε την προσοχή σ’ αυτά. Με τον νηφάλιο τρόπο ζωής του, τις πράξεις υπηρεσίας και συμπόνιας, ο πάπας Φραγκίσκος ήταν πρότυπο για πολλούς -τόσο Καθολικούς όσο και μη Καθολικούς. Τον θυμόμαστε με μεγάλο σεβασμό», δήλωσε ο Σκόοφ.

