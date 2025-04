Πάπας Φραγκίσκος: Οι καμπάνες της Νοτρ Νταμ χτύπησαν 88 φορές για τα «88 χρόνια ζωής του»

Παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του πάπα Φραγκίσκου, με τις καμπάνες της Νοτρ Νταμ στο Παρίσι να ηχούν σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα (21.04.25) στις 11:00 το πρωί 88 φορές, αριθμός μου συμβολίζει την ηλικία που έφυγε από τη ζωή.

«88 χτυπήματα για 88 χρόνια ζωής… θα ακολουθήσει ομοβροντία από όλες τις καμπάνες του καθεδρικού ναού», εξήγησε η υπηρεσία της Παναγίας των Παρισίων. Θα ακολουθήσει μεσημεριανή, απογευματινή λειτουργία και εσπερινή προσευχή προς τιμήν του πάπα Φραγκίσκου.

Ο πάπας Φραγκίσκος «κάλεσε την ανθρωπότητα να πιστέψει στην αδελφοσύνη, στηριζόμενος στον διάλογο μεταξύ των θρησκειών και να υπολογίσει ως προτεραιότητα τις ανάγκες των φτωχών», ανακοίνωσε η Σύνοδος των Επισκόπων της Γαλλίας.

