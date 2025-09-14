Πάπας Λέων για Έλον Μασκ: «Πρόκειται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, τι σημαίνει αυτό;»

Την πρώτη του συνέντευξη από την εκλογή του πραγματοποίησε ο πάπας Λέων ΙΔ’ και μέσα σε όλα όσα είπε, αναφέρθηκε και στις οικονομικές ανισότητες, στην Ουκρανία αλλά και στον Έλον Μασκ.

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ μίλησε στο αμερικανικό περιοδικό Crux και αποσπάσματά της δημοσιεύθηκαν σήμερα από την περουβιανή εφημερίδα El Comercio, και διερωτήθηκε «τι σημαίνει να γίνει ο Έλον Μασκ τρισεκατομμυριούχος».

Ο πάπας τόνισε το ότι ανοίγει η «ψαλίδα» ανάμεσα στα εισοδήματα πλούσιων και φτωχών, όπως και εκείνη ανάμεσα σε εργαζόμενους και διευθύνοντες συμβούλους ιδιωτικών εταιρειών.

«Διάβασα την είδηση ότι ο Έλον Μασκ πρόκειται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Περί τίνος πρόκειται και τι σημαίνει; Αν αυτό είναι το μόνο πράγμα που σήμερα έχει αξία, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά.

Από την συνέντευξη του ποντίφικα δεν έλειψε και η αναφορά στην Ουκρανία, καθώς όπως τόνισε πρέπει να ασκηθεί πίεση, από πολλές πλευρές, ώστε να καταστεί σαφές ότι οι διαφορές μπορούν να λυθούν με άλλο τρόπο.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν μπορούμε να χάσουμε ποτέ την ελπίδα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο είδος», είπε ο πάπας.

Σύμφωνα με τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας, στην εποχή μας «η πόλωση δείχνει να είναι μία από τις ισχυρότερες λέξεις. Δεν βοηθά, όμως, κανέναν. Ή αν βοηθά κάποιους, πρόκειται για κάτι το ελάχιστο, από την στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι υποφέρουν».

Σε σχέση με το πώς άλλαξε η ζωή του τους τελευταίους μήνες ο πάπας Λέων τόνισε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να μάθει».

«Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι βρέθηκε, ξαφνικά, σε επίπεδο διεθνών ηγετών και ότι την περίοδο αυτή ανακαλύπτει τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η Αγία Έδρα στον χώρο της διπλωματίας», είπε σχετικά με την ζωή μετά την εκλογή του.