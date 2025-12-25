Κόσμος

Πάπας Λέων: Μήνυμα ειρήνης, αγάπης και αλληλεγγύης για τα Χριστούγεννα – «Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας;»

«Η ανθρώπινη σάρκα ζητά φροντίδα, υποδοχή και αναγνώριση, ψάχνει χέρια ικανά να προσφέρουν τρυφερότητα» τόνισε ο ποντίφικας
Ο πάπας Λέων
Ο πάπας Λέων / REUTERS / Yara Nardi

Συγκίνηση προκάλεσε σε χιλιάδες καθολικούς πιστούς και όχι μόνο το μήνυμα που έστειλε σήμερα (25.12.2025) ο Πάπας Λέων ΙΔ’ στο πλαίσιο της λειτουργίας των Χριστουγέννων στη βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θέλησε να ενώσει τις φωνές εκατομμυρίων πιστών σε όλον τον κόσμο και να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης, αγάπης και αλληλεγγύης, δίνοντας έμφαση στον άμαχο πληθυσμό που βιώνει τα δεινά των πολεμικών συγκρούσεων, κάνοντας αναφορά μεταξύ άλλων στο Παλαιστινιακό.

Ο πάπας ΛέωνREUTERS / Guglielmo Mangiapane

«Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας, οι οποίες εδώ και πολλές εβδομάδες είναι εκτεθειμένες στην βροχή, στον άνεμο και στο κρύο, αλλά και εκείνες τόσων άλλων προσφύγων κάθε ηπείρου και τα σημεία στα οποία βρίσκουν προσωρινή προστασία χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι, στις πόλεις μας;» υπογράμμισε ο πάπας Πρέβοστ,

Ο πάπας ΛέωνREUTERS / Guglielmo Mangiapane

«Είναι η σάρκα των άμαχων πληθυσμών, που υπέστησαν τις συνέπειες των πολέμων που ακόμη είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, με ερείπια και πληγές που παραμένουν ανοικτές. Εύθραυστες είναι και οι ζωές και οι σκέψεις των νέων που υποχρεώθηκαν να ενταχθούν στους στρατούς και, στο μέτωπο του πολέμου, νιώθουν ότι όσα τους ζητούν στερούνται νοήματος και ότι οι πομπώδεις ομιλίες όσων τους στέλνουν να πεθάνουν, είναι γεμάτες ψέματα», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Ο πάπας ΛέωνREUTERS / Yara Nardi

«Η ανθρώπινη σάρκα ζητά φροντίδα, υποδοχή και αναγνώριση, ψάχνει χέρια ικανά να προσφέρουν τρυφερότητα και μυαλά που να είναι πρόθυμα να δείξουν προσοχή, χρειάζεται καλά λόγια», είπε ο πάπας Λέων, απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς.

Σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως, επίσης, έστειλε ένα ακόμη ισχυρότατο μήνυμα: υπογράμμισε με έμφαση πως «όταν η ανάγκη του συνανθρώπου μας καταφέρνει να βρει μια θέση στην καρδιά μας, όταν ο πόνος του άλλου θρυμματίσει όλες μας τις ισχυρότατες βεβαιότητες, τότε ήδη αρχίζει η ειρήνη».

Κόσμος
