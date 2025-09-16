Παπούα Νέα Γουινέα: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ αναστάτωσε το νησί – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Μεγάλη ταραχή έζησαν σήμερα (16.09.2025) οι κάτοικοι στην Παπούα Νέα Γουινέα, όταν ταρακουνήθηκαν από σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Νέας Ιρλανδίας, ενός από τα μεγαλύτερα νησιά του αρχιπελάγους Μπίσμαρκ στην Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 207 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Κόκοπο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 78 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.