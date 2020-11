Παραδέχθηκε… εμμέσως ο Τραμπ την ήττα του; video

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ουσιαστικά απών από οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση μετά τις προεδρικές εκλογές, μίλησε για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού στον Λευκό Οίκο.

Ο χρόνος θα δείξει ποιος θα αναλάβει την εξουσία τον Ιανουάριο, δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στις πρώτες, επίσημες δηλώσεις που έκανε σχεδόν μία εβδομάδα αφότου όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα προέβλεψαν την ήττα του στις εκλογές, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε ότι η δική του κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιβάλει λοκντάουν στις ΗΠΑ, υπό οποιαδήποτε συνθήκη.

Κι αυτή η διευκρίνιση κάνει το γύρο του κόσμου.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σαν να… προέβη στην πρώτη έμμεση παραδοχή της ήττας του στις αμερικανικές εκλογές από τον Τζο Μπάιντεν. «Η δική μας κυβέρνηση δεν θα προβεί σε lockdown, δεν ξέρω τι θα κάνει… όποιος διοικεί στο μέλλον. Μόνον ο χρόνος θα μας πει. Εμείς, πάντως, δεν εγκρίνουμε ένα νέο γενικευμένο lockdown», τόνισε συγκεκριμένα.

Trump seems to be on the cusp of saying “the Biden administration,” but catches himself and says “time will tell” pic.twitter.com/6QaZV9TFOq