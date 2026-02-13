Παραιτήθηκε η επικεφαλής νομική σύμβουλος της Goldman Sachs λόγω δεσμών με τον Επστάιν – Τον αποκαλούσε «θείο Τζέφρι»

Την παραίτησή της υπέβαλε το βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026) η επικεφαλής νομική σύμβουλος της Goldman Sachs, Κάθριν Ρέμλερ, μετά τη δημοσιοποίηση από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης εκατομμυρίων εγγράφων που τη σχετίζουν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν.

Οι στενοί δεσμοί της κορυφαίας νομικής συμβούλου της Goldman Sachs Κάθριν Ρούμλερ – η οποία υπήρξε νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα – με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, Τζέφρι Επστάιν, είδαν στο «φως» της δημοσιότητας μέσω εγγράφων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η παραίτησή της, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 30 Ιουνίου, ακολούθησε τη δημοσιοποίηση αρχείων που περιλαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία επί σειρά ετών από πρόσωπο με το όνομα «Kathy Ruemmler», το οποίο σε μηνύματα αναφερόταν στον εκλιπόντα χρηματοοικονομικό παράγοντα ως «θείο Τζέφρι».

Σε email του 2018, η «Kathy Ruemmler» ευχαριστεί τον Επσταίν για ένα «υπέροχο και προσεγμένο» δώρο, ενώ σε μήνυμα του Ιανουαρίου 2019 αναφέρει: «Σήμερα ο θείος Τζέφρι με έχει εντυπωσιάσει εντελώς! Μπότες Τζέφρι, τσάντα και ρολόι», περιγράφοντας δώρα που φέρεται να έλαβε.

Σε γραπτή δήλωσή της που εστάλη μέσω email το βράδυ της Πέμπτης, η ίδια ανέφερε ότι «η ευθύνη μου είναι να θέτω τα συμφέροντα της Goldman Sachs πάνω απ’ όλα» και ότι «με λύπη» ενημέρωσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Ντέιβιντ Σόλομον, για την πρόθεσή της «να αποχωρήσω από τη θέση της Chief Legal Officer και Γενικής Νομικής Συμβούλου» της τράπεζας της Wall Street.

«Από τότε που εντάχθηκα στη Goldman Sachs πριν από έξι χρόνια, ήταν προνόμιό μου να συμβάλω στην εποπτεία των νομικών, θεσμικών και κανονιστικών ζητημάτων της εταιρείας, να ενισχύσω τις ισχυρές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και να διασφαλίσω ότι λειτουργούμε σύμφωνα με τη βασική μας αξία της ακεραιότητας σε ό,τι κάνουμε», ανέφερε.

Ο Ντέιβιντ Σόλομον, σε δική του ανακοίνωση, χαρακτήρισε τη Ρέμλερ «εξαιρετική γενική νομική σύμβουλο» καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της στην τράπεζα, επισημαίνοντας ότι η Goldman Sachs είναι «ευγνώμων για τη συμβολή της και τις συνετές συμβουλές της σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών νομικών ζητημάτων για την εταιρεία». Πρόσθεσε ότι «ως μία από τις πλέον καταξιωμένες επαγγελματίες στον τομέα της, η Κάθριν υπήρξε επίσης μέντορας και φίλη για πολλούς από τους ανθρώπους μας και θα μας λείψει. Αποδέχθηκα την παραίτησή της και σέβομαι την απόφασή της».