Παραιτήθηκε η Τέιλορ Γκριν μετά την κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Σπουδαία είδηση» σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος

Μετά τη δημόσια διαμάχη της με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν εν τέλει υπέβαλλε την παραίτησή της. Η γνωστή βουλευτής και μέχρι πρότινος υποστηρίκτρια του Αμερικανού προέδρου και του κινήματος MAGA, ανακοίνωσε στα social media που παραιτείται από το αξίωμά της κατηγορώντας τον Ντόναλντ Τραμπ πως την αποκάλεσε προδότρια επειδή υπερασπίστηκε ανήλικες Αμερικανίδες που βιάστηκαν ή έπεσαν θύματα εμπορίας.

Η Τέιλορ Γκριν έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, ενημερώνοντας το κοινό της για την παραίτησή της. Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής τόνισε πως θα ασκήσει τα καθήκοντά της μέχρι την 5η Ιανουαρίου 2026 και εξαπέλυσε πυρά κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξηγώντας μάλιστα πως για χάρη του έδωσε μεγάλες μάχες.

Η αρχή της κόντρας των δύο άλλοτε συμμάχων, ήρθε όταν η Τέιλορ Γκριν είπε δημόσια πως θέλει να δει τον Ντόναλντ Τραμπ να ασχολείται περισσότερα με τα εγχώρια ζητήματα. Με τη σειρά του ο Αμερικανός πρόεδρος αν και την χαρακτήρισε ως καλή γυναίκα, στη συνέχεια είπε πως έχει παραστρατήσει. Οι χαρακτηρισμοί «προδότρια» και «τρελή» δεν άργησαν να ακουστούν από το στόμα του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος απέσυρε την υποστήριξή του, δηλώνοντας ότι θα στήριζε μια πρόκληση εναντίον της στις προκριματικές εκλογές.

Στην ανάρτησή της η Τέιλορ Γκριν ευχαρίστησε το κοινό της και κυρίως την Τζόρτζια, λέγοντας πως δεν θέλει να βάλει την περιφέρειά της να αγωνιστεί για να κερδίσει ξανά την εκλογή της.

My message to Georgia’s 14th district and America.

Thank you. pic.twitter.com/tSoHCeAjn1 — Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) November 22, 2025

Μία από τις πιο σημαντικές φράσεις στο έγγραφο της παραίτησής της, αναφέρει: «Το ότι υπερασπίστηκα Αμερικανίδες οι οποίες βιάστηκαν στα 14 και έγιναν θύματα εμπορίας κι εκμετάλλευσης από πλούσιους και ισχυρούς, δεν θα έπρεπε να έχει αποτέλεσμα να με αποκαλεί προδότρια και να με απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, για τον οποίο έδωσα μάχες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη χαρακτήρισε ως «σπουδαία είδηση για τη χώρα» την παραίτησή της, σύμφωνα με το ABC News.