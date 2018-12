Παραμυθένια Χριστούγεννα στο Κένσιγκτον! Καρέ – καρέ το στόλισμα του θεόρατου δέντρου!

Στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα 2018 θνητοί και… γαλαζοαίματοι! Αυτοί οι τελευταίοι κλέβουν τις εντυπώσεις αφού ο στολισμός στα… φτωχικά τους είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός!

Έτσι και φέτος η βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας τήρησε απαρέγκλιτα το έθιμο της διακόσμησης για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Στο Κένσιγκτον Πάλας, στήθηκε μία ολόκληρη επιχείρηση με γερανούς και πολυάριθμο προσωπικό για να ορθωθεί το έλατο.

Δεν πρόκειται για δέντρο ό,τι κι ό,τι καθώς το ύψος του ανέρχεται στα 10 μέτρα, όσο περίπου ένα τριώροφο κτίριο!

Παρακολουθήστε καρέ – καρέ το στολισμό και τη φωταγώγησή του στο βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό του Historic Royal Palaces στο Twitter:

Watch the 30ft Christmas tree being installed and decorated outside #KensingtonPalace 🎄 This Christmas at Kensington, meet Victoria & Albert, try some festive crafts and discover how the Victorians shaped Christmas: https://t.co/O5aiuhJv7p ⭐ pic.twitter.com/ILCUR7j0Qv

— Historic Royal Palaces (@HRP_palaces) December 7, 2018