Παρασκήνιο «φωτιά» πριν τις συνομιλίες Ουκρανίας – Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη: Ο Ζελένσκι περιμένει τον Πούτιν και το Κρεμλίνο κρατάει κλειστά τα χαρτιά

Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες κρίσιμες ώρες γύρω από τις συνομιλίες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο, Πέμπτη (15.05.25) στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Από τη μία ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα αποφασίσει τα επόμενα βήματά του μόνο όταν καταστεί σαφές ποιος θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία στις συνομιλίες και από την άλλη το Κρεμλίνο, το οποίο κρατάει ερμητικά το στόμα κλειστό αν τελικά θα παραστεί στις διαπραγματεύσεις ο πρόεδρος της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Παρότι αρχικά φαινόταν πως οι συνομιλίες θα πραγματοποιούνταν τουλάχιστον σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, η ρωσική εφημερίδα Kommersant μετέδωσε πως ο Σεργκέι Λαβρόφ δεν θα μεταβεί στην Τουρκία για να εκπροσωπήσει τη Μόσχα.

«Περιμένω να δω ποιος θα φτάσει από τη Ρωσία και μετά θα αποφασίσω για το ποια βήματα πρέπει να κάνει η Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι στο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Μάλιστα, κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν πως αντί να σκέφτεται τις συνομιλίες, «συνεχίζει να χτυπά την Ουκρανία».

«Στην πραγματικότητα, είναι πλέον πιο προφανές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το μόνο εμπόδιο για την εδραίωση της ειρήνης είναι η έλλειψη ξεκάθαρης βούλησης από τη Ρωσία», πρόσθεσε ο ίδιος.

