Νέο επεισόδιο με drone: Η Λετονία προειδοποίησε για απειλή στον εναέριο χώρο της – Σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ

Το μαχητικό του ΝΑΤΟ που σηκώθηκε για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή
Τουλάχιστον ένα drone εισέβαλε στον εναέριο χώρο της Λετονίας σήμερα (21/5/2026), όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ενώ μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή. Πρόκειται για το τελευταίο από τα πολλά περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια στην περιοχή της Βαλτικής τις τελευταίες μέρες.

Επειδή η Ουκρανία τους τελευταίους μήνες έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη Ρωσία με drones η μεγάλου βεληνεκούς, μεταξύ άλλων και μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εισέλθει κατά λάθος στον εναέριο χώρο των κρατών μελών του ΝΑΤΟ όπως η Φινλανδία και η Λετονία με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανησυχία.

«Επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα αγνώστων στοιχείων αεροσκάφος στο εναέριο χώρο της Λετονίας» αναφέρουν οι Λετονικές ένοπλες δυνάμεις σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ένα drone επιβεβαιώθηκε ότι εισήλθε στη Λετονία από τη Λευκορωσία, αλλά η τρέχουσα θέση του δεν είναι γνωστή, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού στον τηλεοπτικό σταθμό Latvian Television.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της Λετονίας παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα επειδή δεν αντιμετωπίστηκαν οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου, ενώ οι συνομιλίες για τον διορισμό νέας κυβέρνησης είναι σε εξέλιξη.

Οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωση τους κάλεσαν τους κατοίκους στην ανατολική Λετονία, που συνορεύει με την Ρωσία και την Λευκορωσία, να αναζητήσουν καταφύγια σε κλειστούς χώρους μέχρι νεοτέρας.

Οι χώρες της Βαλτικής εναντίον της Μόσχας

Την περασμένη Τρίτη 19/5/2026) μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε ένα drone, πιθανότατα ουκρανικό, πάνω από την γειτονική Εσθονία, ενώ μια παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της Λιθουανίας την Τετάρτη είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλούν οι πτήσεις προς την πρωτεύουσά της και ανάγκασε την πολιτική ηγεσία, τους βουλευτές της και τους κατοίκους του Βίλνιους να καταφύγουν σε υπόγεια καταφύγια.

«Οι Ουκρανοί σίγουρα δεν θέλουν τα drones τους να καταλήξουν σε φιλικό έδαφος για προφανείς λόγους», δήλωσε σήμερα ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον.

«Μερικές φορές πρόκειται για παρεμβολές. Μερικές φορές πρόκειται για άλλες διαταραχές», ανέφερε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Οι χώρες της Βαλτικής, όλες ένθερμοι υποστηρικτές της Ουκρανίας, κατηγόρησαν τη Μόσχα για τα περιστατικά, υποστηρίζοντας ότι ανακατευθύνει τα ουκρανικά drones από τους αρχικούς στόχους τους στη Ρωσία, χωρίς όμως να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς τους.

