Νέο μέτωπο ανοίγει η Ρωσία, αυτή τη φορά με τη Νότια Κορέα, μετά από δήλωση του προέδρου της που άνοιγε για πρώτη φορά παράθυρο αποστολής στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο.

Οποιαδήποτε απόφαση της Νότιας Κορέας να εφοδιάσει με όπλα την Ουκρανία θα καταστήσει τη Σεούλ συμμετέχουσα στη σύγκρουση, ανέφερε σήμερα το Κρεμλίνο δια του εκπροσώπου του, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Νότια Κορέα κατήγγειλε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και έδωσε οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια στο Κίεβο, όμως αντίθετα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους συμμάχους απέφυγε μέχρι τώρα να στείλει όπλα.

Σε συνέντευξη χθες Τρίτη στο Reuters πριν από μια επίσκεψη στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γουν Σουκ Γέολ είπε πως η Σεούλ θα εξετάσει την αποστολή όπλων στο Κίεβο σε περίπτωση μιας μεγάλης νέας επίθεσης εναντίον Ουκρανών αμάχων.

South Korea said for the first time that it is open to provide military aid to Ukraine if it would come under a large-scale civilian attack, Reuters writes referring to a quote of President Yoon Suk Yeol. https://t.co/Xmr6YbAXAf

«Δυστυχώς η Σεούλ έχει λάβει μια μάλλον εχθρική στάση στην όλη ιστορία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Θα προσπαθήσουν να τραβήξουν όλο και περισσότερες χώρες απευθείας σε αυτή τη σύγκρουση. Όμως, βέβαια, η έναρξη της παράδοσης όπλων θα σημαίνει έμμεσα ένα ορισμένο στάδιο ανάμιξης σε αυτή τη σύγκρουση», πρόσθεσε.

Πιο θερμόαιμος ο πρώην πρόεδρος τη Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στενός συνεργάτης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, που κάνει συχνά πολεμοχαρή σχόλια για τη στρατιωτική εκστρατεία της Ρωσίας στην Ουκρανία, άφησε να εννοηθεί πως η Μόσχα θα απαντήσει προμηθεύοντας προχωρημένο οπλισμό στη Βόρεια Κορέα.

«Αναρωτιέμαι τι θα πουν οι κάτοικοι αυτής της χώρας [της Νότιας Κορέας] όταν δουν τα τελευταία σχέδια ρωσικών όπλων στα χέρια των πιο κοντινών γειτόνων τους — των εταίρων μας από τη Βόρεια Κορέα», ανέφερε ο Μεντβέντεφ σε ανάρτηση στο Instagram.

Οι Ουκρανοί βέβαια δεν έχασαν την ευκαιρία να τρολάρουν τον Μεντβέντεφ και τις δηλώσεις του. Όπως ο σύμβουλος του Ουκρανικού υπουργείο Εσωτερικών, Άντον Γερασένκο:

Medvedev reacted to the statement of South Korea's president about possible weapon supplies to Ukraine:



"What would residents of this country say when they see their closest neighbors, DPRK, having latest Russian weapons?" he wrote on his Telegram channel.



The video is a joke! pic.twitter.com/H3a16OSSqi