Παρέμεινε εγκλωβισμένος πίσω από καταρράκτη της Καλιφόρνια για 2 ημέρες: Δείτε βίντεο από τη δραματική διάσωσή του

Το ερμητικό νερό έσπασε το σχοινί του 46χρονου με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε σπηλιά πίσω από τον καταρράκτη - «Πρόκειται για εκπληκτική ιστορία επιβίωσης»
Καταρράκτης
Η στιγμή που διασώστης κατεβαίνει με σχοινί για να απεγκλωβίσει τον άνδρα από την πίσω πλευρά του καταρράκτη

Για δύο 24ωρα παρέμεινε εγκλωβισμένος πίσω από καταρράκτη στην Καλιφόρνια ένας 46χρονος λάτρης της φύσης. Ο Ράιαν Γουόρντγουελ ξεκίνησε το ταξίδι του προς τους καταρράκτες «Seven Teacups» στις 10 Αυγούστου αλλά πολύ γρήγορα είχε ατύχημα και έτσι ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του.

Όλα έγιναν όταν ο 46χρονος ξεκίνησε να κάνει καταρρίχηση στους πασίγνωστους καταρράκτες της Καλιφόρνια. Τότε η «υδραυλική δύναμη» των καταρρακτών –όπως περιέγραψε ο σερίφης της περιοχής-, έσπρωξε τον Γουόρντγουελ από τα σχοινιά του και τον παγίδευσε πίσω από έναν καταρράκτη.

Οι φίλοι και η οικογένεια του, βλέποντας πως δεν επιστρέφει σπίτι του, ειδοποίησαν τις αρχές και αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση για την εύρεση και τον απεγκλωβισμό του. Οι διασώστες ξεκίνησαν με drones να «χτενίζουν» την περιοχή ώσπου εν τέλει τον εντόπισαν.

Ο 46χρονος παρέμεινε πίσω από τον καταρράκτη 2 ολόκληρες ημέρες.

Αφού εντοπίστηκε, ελικόπτερο έφτασε στο σημείο και με σκοινί κατέβηκε διασώστης όπου τον σήκωσε και τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος. Κατά τον ιατρικό έλεγχο αποδείχθηκε πως ο 46χρονος είχε μόνο αφυδάτωση και ελαφρά τραύματα.

Από το γραφείο του σερίφη, η περιπέτεια του 46χρονο χαρακτηρίστηκε ως «εκπληκτική ιστορία επιβίωσης».

Ο Γουόρντγουελ είχε κάνει αρκετές φορές καταρρίχηση με σχοινί σε αυτούς τους καταρράκτες, σύμφωνα με την εφημερίδα San Francisco Chronicle.

Αν και ο 46χρονος είχε ξεκινήσει την εκδρομή με τους φίλους του, στη συνέχεια αποχώρησαν καθώς φοβήθηκαν τα ερμητικά νερά.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι φίλοι του 46χρονου είχαν αφήσει σημείωμα στο αυτοκίνητό του ζητώντας από τους περαστικούς να αναφέρουν την εξαφάνισή του αν το όχημα βρισκόταν ακόμα εκεί την επόμενη μέρα.

Αυτή η κίνηση αποδείχθηκε σωτήρια.

«Πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βγει. Δεν είχε κανένα τρόπο να ζεσταθεί ή να στεγνώσει εκεί μέσα, οπότε πρέπει να ήταν απαίσια» δήλωσε ο εκπρόσωπος του σερίφη περιγράφοντας πως ο 46χρονος παρέμεινε σε μία σπηλιά πίσω από τον καταρράκτη μέχρι να έρθει βοήθεια.

