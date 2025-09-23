Παρήγγειλε στα Starbucks αυτό που έπινε ο Τσάρλι Κερκ και το ποτήρι έγραφε: «Το αγαπημένο ενός ρατσιστή» – Απολύθηκε ο υπάλληλος

Μία γυναίκα στο Οχάιο παρήγγειλε το αγαπημένο ρόφημα του Τσάρλι Κερκ – του ακτιβιστή και συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Γιούτα – και βρήκε ένα μισαλλόδοξο μήνυμα γραμμένο πάνω. «Το αγαπημένο ρόφημα ενός ρατσιστή» έγραφε το ποτήρι των Starbucks.

Η Όταμ Πέρκινς από το Middletown στο Οχάιο, πήγε σε ένα κατάστημα Starbucks για να να παραγγείλει το τσάι «Mint Majesty» με δύο κουταλιές μέλι, το ρόφημα του δολοφονημένου ακτιβιστή Κερκ. Όταν όμως παρέλαβε την παραγγελία της, έμεινε άφωνη βλέποντας ότι ένας υπάλληλος είχε γράψει στο πλάι του ποτηριού τη φράση: «Το αγαπημένο ρόφημα ενός ρατσιστή».

«Ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτή η ανοησία», δήλωσε η Πέρκινς στο Fox News Digital. Μετά από επικοινωνία με τον διευθυντή, η Πέρκινς ενημερώθηκε ότι ο υπάλληλος παραδέχτηκε πως είχε γράψει το μισαλλόδοξο μήνυμα και στη συνέχεια απολύθηκε.

«Συμφωνώ ότι οι άνθρωποι πρέπει να απολύονται όταν κάνουν κάτι τέτοιο», είπε η Πέρκινς, προσθέτοντας ότι «οι πράξεις έχουν συνέπειες». «Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Μπορούμε να διαφωνούμε σε πολλά, αλλά να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον», συνέχισε.

«Δεν μπορούμε να επικοινωνούμε και να εξελισσόμαστε αν δεν σεβόμαστε ο ένας στον άλλο».

Σε δήλωση στο Fox News, εκπρόσωπος των Starbucks ανέφερε:

«Το να γράφεται κάτι τέτοιο σε ένα ποτήρι είναι απαράδεκτο, και έχουμε σαφείς πολιτικές που απαγορεύουν αρνητικά μηνύματα, για να διατηρείται ένα φιλόξενο περιβάλλον. Αυτό το κατάστημα Starbucks λειτουργεί υπό την άδεια και τη διαχείριση της Kroger. Κατανοούμε ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος απολύθηκε από την Kroger».

Η Kroger επιβεβαίωσε την απόλυση σε email προς το Fox News τη Δευτέρα. «Αυτή η συμπεριφορά δεν αντανακλά τις αξίες της Kroger», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η Πέρκινς πρόσθεσε ότι πηγαίνει συχνά στα Starbucks όταν ταξιδεύει, αλλά πλέον δεν θα τα προτιμά.

Πληροφορίες από New York Post