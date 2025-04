Παρίσι: Εκκενώθηκε το δικαστικό μέγαρο λόγω απειλής για βόμβα

Το νέο δικαστικό μέγαρο στο Παρίσι εκκενώθηκε σήμερα (16.04.2025) ύστερα από απειλή για βόμβα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο πηγή από τη γαλλική αστυνομία.

Στο δικαστικό μέγαρο που δεσπόζει στα βόρεια προάστια στο Παρίσι έφτασε προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα στον πρώτο όροφο, γράφει η γαλλική εφημερίδα «Le Journal du Dimanche» στην ηλεκτρονική της έκδοση.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και επί τόπου έσπευσαν πυροτεχνουργοί.

Breaking in FRANCE – The Paris Main Court Building has been evacuated after a bomb alert. – police source pic.twitter.com/EQvCqhkCSw