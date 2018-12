Παρίσι – Κίτρινα γιλέκα: Οργή και βία στις νέες διαδηλώσεις

Ήταν δεδομένο πως το Παρίσι, στη νέα μεγάλη διαδήλωση από τα “κίτρινα γιλέκα” κατά της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν θα ζούσε μια μέρα βίας και επεισοδίων. Στόχος της αστυνομίας φαίνεται πως ήταν να μην επαναληφθούν οι εικόνες της 1ης Δεκεμβρίου στο Παρίσι. Γι’ αυτό και άρχισαν τις… προληπτικές προσαγωγές από το πρωί.

Σε όλη τη Γαλλία διαδήλωσαν 125.000 άνθρωποι! Το ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Κριστόφ Καστανέρ.

Σχεδόν 8.000 αστυνομικοί (ανάμεσά τους κι έφιπποι), θωρακισμένα οχήματα και «αύρες» επιστρατεύτηκαν και βγήκαν στους δρόμους του έρημου Παρισιού. Τα επεισόδια ήρθαν, το Παρίσι ήταν για ώρες πεδίο μάχης, με φωτιές, δακρυγόνα, σπασμένες βιτρίνες. Σε σχέση όμως με την περασμένη εβδομάδα, τα επεισόδια ήταν λιγότερα.

Έγιναν συνολικά 1.385 προσαγωγές, οι περισσότερες (920) έγιναν στο Παρίσι, όπου 619 άνθρωποι τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση. “Υπάρχουν 1.385 προσαγωγές, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Επιπλέον, 975 άνθρωποι τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση και αυτός ο αριθμός, επίσης, θα αυξηθεί περαιτέρω” είπε ο Καστανέρ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαδηλώσεις έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ενώ η αυξημένη αστυνομική παρουσία θα συνεχιστεί και αύριο εφόσον χρειαστεί.

Η ένταση δεν ήταν… προνόμιο του Παρισιού. Διαδηλώσεις από τα «κίτρινα γιλέκα» έγιναν σε άλλες πόλεις της Γαλλίας όπως η Μασσαλία, η Λιόν, η Λιλ, το Μπορντό, η Τουλούζ, κι εκεί, όμως, η ένταση δεν έλειψε.

Οι τραυματίες είναι 118 από πλευράς διαδηλωτών και 17 από τις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δημοσιογράφοι πολλών μέσων ενημέρωσης που κατήγγειλαν πως οι αστυνομικοί τους χτύπησαν κι ας είχαν εμφανή τα διακριτικά τους.

Οι συμπλοκές στο Παρίσι δεν άργησαν να ξεσπάσουν. Ήταν δεδομένο πως θα επαναλαμβάνονταν τα όσα έζησε η Γαλλία την 1η Δεκεμβρίου. Όχι σε τέτοια έκταση αλλά κανείς δεν περίμενε πως δεν θα ζούσε στιγμές “γεμάτες” δακρυγόνα, άγριες συμπλοκές και βία. Όπως κι έγινε.

Η γαλλική κυβέρνηση θέλησε να «ψαλιδίσει» τα “κίτρινα γιλέκα”. Και από το πρωί ξεκίνησε τις… προληπτικές προσαγωγές! Περισσότεροι από 1000 άνθρωποι προσήχθησαν, οι περισσότεροι στο Παρίσι. Αλλά τα έκτροπα δεν αποφεύχθηκαν, αφού ανάμεσα στους ανθρώπους που ήθελαν απλά να διαδηλώσουν κατά της οικονομικής πολιτικής του Μακρόν ήταν και κάποιοι που ήθελαν μόνο να κάνουν επεισόδια. «Βοήθησε» βέβαια σε αυτό και η στάση της αστυνομίας…

Paris Mayhem: Tear gas used, hundreds detained during #YellowVests protest https://t.co/xx05YWDAcj #LesGiletsJaunes pic.twitter.com/ZZb1DbuqDT

Many have been injured as violence continues during yellow-vest demonstrations in Paris, France.

More from the demonstrations here: https://t.co/eZPtnZIYL4 pic.twitter.com/xPkQINnUpQ

— Sky News (@SkyNews) December 8, 2018