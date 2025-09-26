Παρουσιαστής του Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του ΟΗΕ, λόγω του απροόπτου στην ομιλία Τραμπ – Ζήτησε συγγνώμη

Η δήλωση του παρουσιαστή του συντηρητικού Fox News που προκάλεσε οργή, ήταν ότι «πρέπει είτε να φύγουμε από τον ΟΗΕ, είτε να το βομβαρδίσουμε. Ίσως να του ρίξουμε αέρια (…) πρέπει να τον καταστρέψουμε».

Ο παρουσιαστής, ονόματι, Τζέσι Γουότερς έκανε αυτό το σχόλιο ενώ συζητούσε την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σοκαρισμένος από το σχόλιο αυτό δήλωσε σήμερα Παρασκευή 26.09.2025, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, με τα όσα είπε ο παρουσιαστής επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε προβλήματα με μια κυλιόμενη σκάλα και με τον τηλεϋποβολέα κατά τη Γενική Συνέλευση αυτής της εβδομάδας.

Ο Τζέσι Γουότερς ζήτησε κατ’ ιδίαν συγγνώμη στη Μελίσα Φλέμινγκ, την επικεφαλής της υπηρεσίας επικοινωνιών του ΟΗΕ, αφού προηγουμένως τα Ηνωμένα Έθνη διαμαρτυρήθηκαν στο κανάλι για τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής, με το τηλεοπτικό δίκτυο να μην προχωρά σε σχολιασμό.

«Δεν είναι αστείο, ούτε αποτελεί ειρωνεία, να ζητάς τον βομβαρδισμό, τη ρίψη αερίων, την καταστροφή αυτού του κτιρίου. Αυτού του είδους η ρητορική είναι απαράδεκτη», είπε ο Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Prezenter FOX Jessie Walters: „Musimy albo opuścić ONZ, albo je zbombardować”.



To jawne nawoływanie do przemocy w postaci zamachu terrorystycznego. Zgadnijcie proszę, co się stało po tej wypowiedzi.



Nic. FCC nie zareagowało. pic.twitter.com/VYwvkYMck9 — Tomasz Janusz (@TomaszJanusz) September 24, 2025

«Γνωρίζουμε με οδυνηρό τρόπο τι συμβαίνει όταν απευθύνονται απειλές σε βάρος των Ηνωμένων Εθνών. Χάσαμε φίλους μας στη Βαγδάτη. Εγώ ο ίδιος περπάτησα στα συντρίμμια του κτιρίου στο Αλγέρι, όταν βομβαρδίστηκε (η αποστολή του ΟΗΕ), οι συνάδελφοί μας στην Αμπούτζα βομβαρδίστηκαν επίσης», πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ είπε σχετικά με το περιστατικό που «έκραξε» και από το βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε, αναγκάζοντας τον Τραμπ και τη σύζυγό του να την ανέβουν περπατώντας, επειδή ένας εικονολήπτης του Λευκού Οίκου ενεργοποίησε κατά λάθος τον μηχανισμό ασφαλείας ενώ για το πρόβλημα με τον τηλεϋποβολέα, αναφέρει ότι ο χειρισμός του ήταν ευθύνη του Λευκού Οίκου.