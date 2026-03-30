«Πάρτι» στο Χ μετά την κλοπή 12 τόνων KitKat στην Ευρώπη

«Φωτιά» έχει πάρει το διαδίκτυο μετά τη ληστεία σε φορτηγό που μετέφερε 12 τόνους σοκολάτας KitKat.
Η KitKat, που ανήκει στον ελβετικό κολοσσό τροφίμων Nestlé, δήλωσε στο AFP το Σάββατο (29.03.2026) ότι «ένα φορτηγό που μετέφερε 413.793 μονάδες από τη νέα σειρά σοκολάτας της εκλάπη κατά τη διάρκεια μεταφοράς στην Ευρώπη». Το φορτίο με τις KitKat εξαφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα, ενώ το όχημα κατευθυνόταν από το εργοστάσιο προς κέντρα διανομής.
«Πάντα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να κάνουν ένα διάλειμμα με KitKat», ανέφερε με χιούμορ εκπρόσωπος της εταιρείας, παραπέμποντας στο γνωστό σλόγκαν. «Ωστόσο, φαίνεται πως οι κλέφτες το πήραν πολύ κυριολεκτικά, κάνοντας… ένα διάλειμμα με πάνω από 12 τόνους σοκολάτας».
Regarding recent press coverage pic.twitter.com/Huh4EnFV2J— KITKAT (@KITKAT) March 29, 2026
Η εταιρεία προειδοποίησε ότι η κλοπή ενδέχεται να προκαλέσει ελλείψεις στα καταστήματα, δυσκολεύοντας τους καταναλωτές να βρουν τις αγαπημένες τους σοκολάτες ενόψει Πάσχα.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα κλεμμένα προϊόντα μπορεί να καταλήξουν σε ανεπίσημα δίκτυα πώλησης στην ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, η Nestlé διευκρίνισε ότι είναι δυνατός ο εντοπισμός τους μέσω των μοναδικών κωδικών παρτίδας που φέρει κάθε μπάρα.
«Εφόσον εντοπιστεί αντιστοιχία, θα δοθούν σαφείς οδηγίες για την ενημέρωση της εταιρείας, η οποία θα διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε.
Πάρτι στο διαδίκτυο
Όπως ήταν αναμενόμενο η… σοκολατένια ληστεία έχει προκαλέσει κύμα δημιουργικότητας στα social media.
Δείτε μερικά από τα πιο εμπνευσμένα posts:
Wtf, roubaram 12 toneladas de KitKat KKKKKK— Felipe Lupion (@FelipeLupion) March 29, 2026
O caminhão tava indo da fábrica na Itália pra Polônia…
Isso dá mais de 413 mil barras de chocolate https://t.co/d2GNEYQiUK pic.twitter.com/MBcHQxlIhQ
Get some good lawyers— ganza.xbt (@ganza_sol) March 30, 2026
Nestle won’t find this tweet funny pic.twitter.com/RK89iFKZmW
https://t.co/r1xaoZYNYz pic.twitter.com/EgruiZV1Mt— Ryanair (@Ryanair) March 30, 2026
We saw an opportunity and we took it.— Amir D (@starks_arq) March 30, 2026
We will make episode 1, if we get permission from @KITKAT and @druski
The Heist. The Druski Multi Verse.
And no. This is not Seedance 2.0 https://t.co/v8wHjFQ99y pic.twitter.com/N5tJQHwS5k
https://t.co/uYQ94Bjkuk pic.twitter.com/a6sQnUfA2c— Om Nom (@Cut_The_Rope) March 30, 2026
https://t.co/eplCZVh69M pic.twitter.com/fRG6BHBGrH— Runable (@runable_hq) March 30, 2026
Finally, our plan is coming together https://t.co/dMqLSHYYRz pic.twitter.com/3NqFhDltzt— Rebellion (@Rebellion) March 30, 2026
KitKat found and retrieved pic.twitter.com/5DIfQV8tK1— Jake Jake (@JakeJake659641) March 30, 2026