Σοκ προκαλεί η είδηση από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ ότι μια 20χρονη δηλητηρίασε και σκότωσε τη 18 μηνών κόρη του συντρόφου της, δίνοντάς της να φάει μπαταρίες, βίδες και ασετόν! Φαίνεται ότι είχε μελετήσει καλά τις κινήσεις της πριν τη δολοφονία, καθώς έψαχνε στο ίντερνετ τις βλαβερές συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν όλα αυτά σε ένα παιδί.

Πιο αναλυτικά, η 20χρονη είναι η Aleisia Owens, η γυναίκα που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (11.1.2024) στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ ως ύποπτη για τη δολοφονία της 18 μηνών Iris Rita Alfera, αφού από τη νεκροψία διαπιστώθηκε ότι το μωρό πέθανε λόγω θανατηφόρων επιπέδων ακετόνης στο αίμα της, όπως ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας Michelle Henry.

Η Aleisia Owens έμενε μαζί με τον πατέρα του παιδιού, τον Bailey Jacoby. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, στις 25 Ιουνίου 2023, η 20χρονη τον κάλεσε όταν εκείνος έφυγε από το σπίτι για να του πει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την κόρη του. Ο πατέρας γύρισε σπίτι του και πήρε γρήγορα το 911 (το αντίστοιχο 166), όμως είχε γίνει σοβαρή ζημιά στον οργανισμό του παιδιού.

Η Iris μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και μετά διακομίστηκε με ελικόπτερο σε άλλο νοσοκομείο στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια. Τέσσερις ημέρες μετά, έφυγε από τη ζωή λόγω οργανικής ανεπάρκειας.

Το κορίτσι 18 μηνών ζούσε μαζί με τη μητέρα της και τους παππούδες της, ενώ ο πατέρας της είχε δικαίωμα να την επισκέπτεται. Αρχικά, η Aleisia Owens είπε στις Αρχές ότι το παιδί χτύπησε το κεφάλι του όταν έπεσε από το κρεβάτι της.

Ωστόσο, η αυτοψία έδειξε ότι η Iris είχε καταπιεί πολλά «gel χάντρες νερού», μαζί με μπαταρίες σε σχήμα κουμπιού και μια μεταλλική βίδα, μήνες πριν πεθάνει, σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Πενσιλβάνια.

Μετά από έρευνα στο τηλέφωνο της 20χρονης, οι Αρχές ανακάλυψαν ότι έψαχνε «πληροφορίες για προϊόντα οικιακής χρήσης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη ή θάνατο σε ένα παιδί, συμπεριλαμβανομένων σφαιριδίων νερού, μπαταριών και βερνικιού νυχιών», από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2023.

Παράλληλα, διαπίστωσαν ότι είχε ψάξει επίσης για «προϊόντα ομορφιάς που είναι δηλητηριώδη για τα παιδιά» και «φάρμακα που οδηγούν σε θανάτους από τυχαία δηλητηρίαση σε παιδιά».

Το παιδί με τη μητέρα του

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας είπε ότι τα ευρήματα στο τηλέφωνο της 20χρονης ήταν ένα «κρίσιμο κομμάτι των αποδεικτικών στοιχείων εναντίον της».

«Οι λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης είναι αποκαρδιωτικές. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι κάποιος κάνει σκόπιμες ενέργειες για να βλάψει ένα εντελώς αβοήθητο παιδί και στη συνέχεια παραπλάνησε τους ερευνητές για το τι συνέβη», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η έρευνα δείχνει ότι, επί μήνες, η κατηγορούμενη έκανε σχολαστική έρευνα για το πώς ορισμένες ουσίες βλάπτουν τα παιδιά».

Το παιδί με τη μητέρα του

Το ζευγάρι ζούσε μαζί περίπου 1 χρόνο, πριν σκοτώσει την Iris η φερόμενη ύποπτη για τη δολοφονία της. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Αρχές δεν συνέλαβαν τον πατέρα, επειδή «αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν αυτόν ή οποιονδήποτε άλλον με τον θάνατο του μωρού».

Aleisia Owens arrested for poisoning her boyfriend's one-year-old to death last June in New Castle, PA.



Victim was previously hospitalized for eating a battery and a screw. The autopsy found acetone poisoning and Owens allegedly Googled which beauty products can poison a child. pic.twitter.com/GecQ59Ys53