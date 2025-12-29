Περού: 25 τραυματίες από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ βόρεια της Λίμα – Ζημιές σε σχολεία και σπίτια

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το Σάββατο (27.12.2025) το βράδυ στο Περού, στον νομό Άνκας, βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα.

Ο σεισμός στο Περού σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της πόλης Τσιμπότε, διευκρίνισαν οι αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο σεισμός είχε απολογισμό «25 τραυματίες», από τους οποίους «12 νοσηλεύονται» σε νοσοκομεία «και 13 έλαβαν εξιτήρια».

Στην Τσιμπότε, πόλη μισού εκατομμυρίου κατοίκων, λιμάνι βόρεια από την περουβιανή πρωτεύουσα Λίμα, το γενικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές, όπως και σχολεία και σπίτια, καταγράφει οπτικό υλικό που μετέδωσαν χθες μέσα ενημέρωσης.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν βίντεο στα οποία διακρίνονται κτίρια να έχουν παρουσιάσει ρωγμές και εμπορεύματα σκορπισμένα στα πατώματα σούπερ μάρκετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Περού των 34 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου καταγράφεται η υψηλότερη σεισμικότητα στον κόσμο, από τα δυτικά παράλια της αμερικανικής ηπείρου ως την ανατολική Ασία.

MAGNITUDO 6.2 EARTHQUAKE HITS PERU



Sunday, 28th December 2025 pic.twitter.com/tLgXOXuqKi — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) December 29, 2025

Το 1970, το κράτος των Άνδεων είχε υποστεί έναν από τους πιο φονικούς σεισμούς των τελευταίων 100 χρόνων, με 67.000 νεκρούς στον νομό Άνκας.