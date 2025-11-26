Κόσμος

Περού: Ο πρώην πρόεδρος Μαρτίν Βισκάρα καταδικάστηκε σε 14 χρόνια κάθειρξη για διαφθορά

Ο πρώην αρχηγός του κράτους, που παρουσιαζόταν ως πρωταθλητής στη μάχη κατά της διαφθοράς, κρίθηκε ένοχος ότι έλαβε πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια σε μίζες όταν ήταν περιφερειάρχης της Μοκέγουα
Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μάρτιν Βιζκάρρα
Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μάρτιν Βιζκάρρα / REUTERS / Gerardo Marin

Το περουβιανό δικαστήριο ανακοίνωσε την ετυμηγορία του την Τετάρτη (26.11.2025): ο Μαρτίν Βισκάρα, πρόεδρος του Περού από το 2018 έως το 2020, καταδικάστηκε σε 14 χρόνια κάθειρξη για διαφθορά.

Η δικαστήριο στο Περού έκρινε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όταν ήταν περιφερειάρχης της Μοκέγουα, στη νότια χώρα, είχε λάβει περίπου 640.000 δολάρια (550.000 ευρώ) από κατασκευαστικές εταιρείες ως αντάλλαγμα για την ανάθεση δημοσίων έργων την περίοδο 2011–2014.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 62χρονος σήμερα Βισκάρα παρέμεινε ατάραχος. Αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα «πολιτικής δίωξης». Τον Αύγουστο είχε τεθεί σε προφυλάκιση για 22 ημέρες, καθώς οι δικαστές τον θεώρησαν ύποπτο φυγής.

Ο πρώην πρόεδρος του Περού Μάρτιν Βιζκάρρα περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου
REUTERS / Gerardo Marin

Τελικά αφέθηκε ελεύθερος τον Σεπτέμβριο, έναν μήνα πριν από την έναρξη της δίκης του.

Ο Μαρτίν Βισκάρα γίνεται έτσι ο πέμπτος πρώην πρόεδρος του Περού που οδηγείται στη φυλακή, μετά τους Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990–2000), Αλεχάντρο Τολέδο (2001–2006), Ογιάντα Ουμάλα (2011–2016) και Πέδρο Καστίγιο (2021–2022). Μια λίστα που αντικατοπτρίζει το βάθος της πολιτικής και θεσμικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Η υπόθεση αυτή έρχεται τη στιγμή που ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μάριο Βισκάρα, έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το μήνυμα του Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’: «Μοιραστήκαμε τις κοινές μας προσδοκίες για την παγκόσμια ειρήνη»
«Εύχομαι οι συνομιλίες μας να αποφέρουν οφέλη για όλη την ανθρωπότητα και εκφράζω τις ευχές μου για ειρήνη, ειρήνη και ευημερία στον καθολικό κόσμο». είπε ο ίδιος
ερντογαν
Newsit logo
Newsit logo