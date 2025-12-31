Περού: Σύγκρουση τρένων στο Μάτσου Πίτσου – 40 τουρίστες τραυματίστηκαν, νεκρός ο μηχανοδηγός

Τραγωδία συνέβη σε σύγκρουση δύο τρένων που σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στη διάσημη ακρόπολη των Ίνκα, το Μάτσου Πίτσου, στο νοτιοανατολικό Περού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 40 τουριστών, με 20 από αυτούς να είναι νοσηλεύτονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το Reuters, από τη σύγκρουση των τρένων στο Περούν έχασε τη ζωή του ο ένας μηχανοδηγός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι εθνικότητες των τραυματιών.

Το Μάτσου Πίτσου, το οποίο έχει ενταχθεί από το 1983 στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 4.500 επισκέπτες ημερησίως, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από το εξωτερικό, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο γίνεται αρχικά με τρένο και στη συνέχεια με λεωφορείο.

A train driver was killed and 40 more people were injured in Peru after two trains collided on the railway leading to the Inca citadel of Machu Picchu, the Andean nation's top tourist site https://t.co/4zbPcazV2a pic.twitter.com/dKDhnjWKgV
December 31, 2025

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 13:20 τοπική ώρα (20:20 ώρα Ελλάδας), στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την κοινότητα Ογιανταϊτάμπο με το Μάτσου Πίτσου, στον νομό Κούσκο, στις Άνδεις.

Η εταιρεία Ferrocarril Transandino, η οποία διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ενεπλάκησαν δύο συρμοί των εταιρειών Inca Rail και PeruRail, προκαλώντας «τραυματισμούς και υλικές ζημιές».

Βίντεο που απέστειλαν επιβάτες στο μέσο ενημέρωσης RPP απεικονίζουν τουρίστες καθισμένους κατά μήκος των σιδηροτροχιών, ενώ οι δύο αμαξοστοιχίες φέρουν εμφανή σημάδια από τη σύγκρουση.

#LoÚltimo Un choque frontal entre dos trenes de la empresa Perú Rail, que cubrían la ruta hacia Machu Picchu, dejó al menos 15 personas heridas la tarde de este martes 30 de diciembre en Perú. pic.twitter.com/ZbhzhC4asm — xevt – xhvt (@xevtfm) December 30, 2025

Το ίδιο μέσο μετέδωσε πληροφορίες για έναν νεκρό, τον οποίο κατονόμασε ως Ρομπέρτο Κάρδενας, μηχανοδηγό, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας στην Κούσκο, τον οποίο επικαλείται το περουβιανό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Andina, δεκαπέντε τουρίστες τραυματίστηκαν, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.