Πήγε τελικά στο μέτωπο της Ουκρανίας ο γιός του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ – όπως υποστηρίζει ο επικεφαλής του μισθοφορικού στρατού της Wagner – ή την «κοπάνησε», όπως είχε ισχυριστεί μπλόγκερ, παρουσιάζοντας μάλιστα και τα σχετικά «πειστήρια»;

«Ναι, πήγε», λέει ο πατέρας του και εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Έλαβε την απόφαση αυτή, είναι ενήλικας. Ναι, πράγματι, συμμετείχε στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Προχθές Σάββατο, ο επικεφαλής του παραστρατιωτικού ομίλου Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν, είχε πει πως ο Νικολάι Πεσκόφ, 33 ετών, υπηρέτησε «με θάρρος και ηρωισμό» επί έξι μήνες στην ανατολική Ουκρανία, μυστικά, με ψευδώνυμο, χρησιμοποιώντας το σύστημα πολλαπλών εκτοξευτήρων ρουκετών “Ouragan” των δυνάμεων της Wagner.

«Βεβαίως, για τον λαό, είναι μια κατάσταση που δεν είναι συχνή, γιατί όλοι είναι συνηθισμένοι τα παιδιά της ελίτ να κρύβονται από τους γονείς τους», σχολίασε ο Πριγκόζιν, σε μήνυμα που δημοσιοποίησε η υπηρεσία Τύπου του επικεφαλής της Wagner.

Είπε πως είχε συμβουλεύσει τον Νικολάι Πεσκόφ να μην υπηρετήσει στον ρωσικό στρατό για να μην τον βάλουν να καθήσει στο επιτελείο ή να τον στείλουν για «κρέας» στην πρώτη γραμμή.

In a recent interview, Yevgeny Prigozhin said that Nikolai, son of Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov, served as an artilleryman with Wagner PMC. pic.twitter.com/KkBRNwNskY

Μετά τις δηλώσεις αυτές του Πριγκόζιν, η εφημερίδα Komsomolskaya Pravda δημοσίευσε μια συνέντευξη του Νικολάι Πεσκόφ όπου ο τελευταίος δήλωσε ότι επέλεξε να πολεμήσει προκειμένου να εκπληρώσει το «καθήκον» του και πως έχει παρασημοφορηθεί.

Πριν από έξι μήνες ο Νικολάι Πεσκόφ είχε κατηγορηθεί, αντίθετα, ότι ήθελε να αποφύγει την κατάταξή του στον στρατό έπειτα από τηλεφωνικές δηλώσεις του.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά την ανακοίνωση στη Ρωσία «μερικής» επιστράτευσης, ένας μπλόγκερ που υποστηρίζει τον φυλακισμένο αντιπολιτευόμενο Αλεξέι Ναβάλνι είχε καλέσει απευθείας τον Νικολάι Πεσκόφ υποδυόμενος στρατολόγο του ρωσικού στρατού.

«Πρέπει να καταλάβετε, ξέρετε είμαι ο κ. Πεσκόφ, δεν είναι καθόλου σωστό να είμαι εκεί», είχε πει ο Νικολάι Πεσκόφ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν επρόκειτο να καταταγεί.

Navalny's team claims to have framed Peskov's son:



– It's the military police station. You must show up tomorrow at 10 a.m. to be mobilized



– My name is Peskov. If you do not understand, I will solve this problem on another level pic.twitter.com/qChXFhfjqx