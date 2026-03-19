«Πέθαναν για σένα»: Η ατάκα Χέγκσεθ στον 13χρονο γιο του που τον ρώτησε για τον πόλεμο στο Ιράν και τους νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες

Στον 13χρονο γιο του αναφέρθηκε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για τις εξελίξειςτου πολέμου στο Ιράν.

Όπως είπε, ο 13χρονος γιος του πήγε στο γραφείο του χθες (18.03.2026) το βράδυ. Του ζήτησε να του μιλήσει για τον πόλεμο – και για τις οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στο μέτωπο του Ιράν και που γνώρισε στο Ντόβερ. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Χέγκσεθ τον κοίταξε και του είπε: «Πέθαναν για σένα, γιε μου – για να μην χρειαστεί η γενιά σου να αντιμετωπίσει ένα πυρηνικό Ιράν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο νέο briefing για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή ο Χέγκσεθ απέτισε αρχικά φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους. «Θα το φέρουμε εις πέρας. Θα τιμήσουμε τη θυσία τους. Η θυσία τους δεν κάνει παρά να ενισχύει τη δέσμευσή μας», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια προανήγγειλε νέες επιχειρήσεις. «Σήμερα θα είναι για άλλη μία φορά η ημέρα των μεγαλύτερων επιθέσεων», ωστόσο απέφυγε να απαντήσει με σαφήνεια στο καίριο ερώτημα για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

Hegseth on Iran:



My 13-year-old son came into my office last night while I was editing these remarks. He asked about the war—and the families I met at Dover.



I looked at him and said: they died for you, son—so that your generation doesn't have to deal with a nuclear Iran. pic.twitter.com/ak9wz1NNBq March 19, 2026

Αρχικά, ο Χέγκσεθ δεν δίστασε να επιτεθεί στις χώρες της ΕΕ που γύρισαν την πλάτη στις εκκλήσεις Τραμπ για στρατιωτική ενίσχυση στα Στενά του Ορμούζ.

«Ο κόσμος, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη, και ακόμη και ορισμένα δικά μας ΜΜΕ θα έπρεπε να λένε ένα πράγμα στον Πρόεδρο Τραμπ: “ευχαριστώ”».

Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν δεν έχουν αλλάξει από την έναρξη των επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου. Οι στόχοι παραμένουν η καταστροφή των εκτοξευτών πυραύλων, της αμυντικής βιομηχανίας, του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι ΗΠΑ έχουν πλήξει μέχρι στιγμής περίπου 7.000 στόχους στην επικράτεια του Ιράν, περισσότερα από 40 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης και 11 υποβρύχια. «Οι στόχοι μας, που δόθηκαν απευθείας από τον πρόεδρό μας, παραμένουν ακριβώς αυτοί που ήταν την πρώτη μέρα», τόνισε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται για στόχους των μέσων ενημέρωσης ή νέους στόχους. «Είναι επικεντρωμένοι και εντός σχεδίου».

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καθορισμένο χρονοδιάγραμμα ή προθεσμία για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. «Δεν θέλουμε να ορίσουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται «εντελώς εντός χρονοδιαγράμματος». «Στο τέλος, θα εξαρτηθεί από τον πρόεδρο να αποφασίσει πότε θα πούμε: ‘Εντάξει, πετύχαμε τους στόχους μας’».

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, Νταν Κέιν, τόνισε ότι ο αμερικανικός στρατός παραμένει σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων και χτυπά κάθε μέρα βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος.

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ομάδων πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν στο Ιράκ.

«Τα AH-64 πλήττουν ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν για να βεβαιωθούμε ότι καταπνίξαμε οποιαδήποτε απειλή στο Ιράκ κατά των αμερικανικών δυνάμεων ή συμφερόντων», δήλωσε ο Κέιν.