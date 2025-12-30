Πέθανε η 35χρονη εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, Τατιάνα Σλοσμπεργκ από οξεία λευχαιμία

Ακόμη μια απώλεια βιώνει η οικογένεια του Τζον Φ. Κένεντι, πρώην προέδρου των ΗΠΑ, αφού έφυγε σήμερα (30.12.2025) από τη ζωή η 35χρονη εγγονή του, Τατιάνα Σλοσμπεργκ, η κόρη της Καρολάιν Κένεντι, μετά τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη, η Σλόσμπεργκ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Γέιλ και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην αμερικανική ιστορία. Ήταν κόρη του σχεδιαστή Έντουιν Σλόσμπεργκ και της διπλωμάτη Καρολάιν Κένεντι, αδελφή του πολιτικού σχολιαστή, συγγραφέα και υποψηφίου για το Κογκρέσο των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, Τζακ Σλόσμπεργκ, και εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι και της Τζάκι Κένεντι Ωνάση.

Η Τατιάνα Σλοσμπεργκ ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας για το περιβάλλον. Εργάστηκε ως επιστημονικός και κλιματικός ρεπόρτερ για τους New York Times, ενώ έγραφε επίσης για διάφορα έντυπα και μέσα ενημέρωσης, όπως τα The Atlantic, The Washington Post, Vanity Fair και Bloomberg . Η Σλόσμπεργκ ήταν η συγγραφέας του βιβλίου ” Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have” που εκδόθηκε από τις Grand Central Publishing το 2019.

Την είδηση ανακοίνωσαν από τους λογαριασμούς των social media της JFK Library Foundation, εκ μέρους της ευρύτερης οικογένειας της Τατιάνας. Η 35χρονη Σλοσμπεργκ είχε ανακοινώσει ότι είχε διαγνωστεί με οξεία μυελογενή λευχαιμία σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The New Yorker τον Νοέμβριο του 2025.

«Η όμορφη Τατιάνα μας έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Θα είναι πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε η ανάρτηση, η οποία υπογράφεται από τους «Τζορτζ, Έντγουιν και Τζόζεφιν Μοράν, Εντ, Καρολάιν, Τζακ, Ρόουζ και Ρόρι», έγραφε η ανάρτηση με την ανακοίνωση του θανάτου της Τατιάνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη JFK Library Foundation (@jfklibraryfdn)

Η 35χρονη είχε μοιραστεί ότι οι γιατροί ανακάλυψαν την ασθένεια ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, μιας κόρης. Η Schlossberg και ο σύζυγός της George Moran, που παντρεύτηκαν το 2017, έχουν επίσης έναν γιο.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μιλούσαν για μένα», έγραψε για τη διάγνωσή της, η οποία θα απαιτούσε χημειοθεραπεία και μεταμόσχευση μυελού των οστών. «Την προηγούμενη μέρα, ενώ ήμουν εννέα μηνών έγκυος, είχα κολυμπήσει ένα μίλι στην πισίνα. Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη. Ήμουν στην πραγματικότητα ένα από τα πιο υγιή άτομα που γνώριζα».

Η Schlossberg έγραψε για την υποστήριξη που έλαβε από τους γονείς της, καθώς και από την μεγαλύτερη αδελφή της, Rose, και τον μικρότερο αδελφό της, Jack, καθώς υποβαλλόταν σε μήνες ιατρικής θεραπείας. Η Rose ήταν ακόμη και συμβατή για να δωρίσει βλαστοκύτταρα και το έκανε για την πρώτη μετάγγιση της Schlossberg.

«Ο αδελφός μου ήταν μισοσυμβατός, αλλά ρώτησε όλους τους γιατρούς αν ίσως η μισοσυμβατότητα ήταν καλύτερη, για κάθε ενδεχόμενο», έγραψε.

«[Η οικογένειά μου] μου κράτησε το χέρι αταλάντευτα ενώ εγώ υπέφερα, προσπαθώντας να μην δείξουν τον πόνο και τη θλίψη τους για να με προστατεύσουν από αυτά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο δώρο, παρόλο που νιώθω τον πόνο τους κάθε μέρα», πρόσθεσε.

Η μητέρα της Schlossberg, Caroline, ήταν μόλις πέντε ημέρες πριν από τα 6α γενέθλιά της όταν ο πατέρας της, ο Πρόεδρος John F. Kennedy, δολοφονήθηκε στο Χιούστον του Τέξας. Πάνω από 30 χρόνια αργότερα, η Caroline έχασε τον μοναδικό εν ζωή αδελφό της, John F. Kennedy Jr., σε ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα.

Στο δοκίμιό της, η Σλοσμπεργκ εξέφρασε ξεκάθαρα την καταστροφή που ένιωσε για το γεγονός ότι έφερε περισσότερη θλίψη στην οικογένεια.

«Όλη μου τη ζωή προσπάθησα να είμαι καλή, να είμαι καλή μαθήτρια, καλή αδελφή και καλή κόρη, να προστατεύω τη μητέρα μου και να μην την αναστατώνω ή την θυμώνω ποτέ», έγραψε. «Τώρα πρόσθεσα μια νέα τραγωδία στη ζωή της, στη ζωή της οικογένειάς μας, και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω για να το σταματήσω».

Η Schlossberg δεν δίστασε να αναφερθεί στον άνδρα που θεωρούσε «ντροπή» για την οικογένεια Κένεντι: τον ξάδελφο της μητέρας της, Robert F. Kennedy Jr., ο οποίος διορίστηκε υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του προέδρου Donald Trump, ενώ εκείνη πάλευε για τη ζωή της υποβάλλοντας σε πολλαπλές θεραπείες, μεταγγίσεις και νοσηλείες.

«Παρακολουθούσα από το κρεβάτι του νοσοκομείου μου καθώς ο Μπόμπι, παρά τη λογική και την κοινή λογική, επιβεβαιωνόταν για τη θέση, παρά το γεγονός ότι δεν είχε εργαστεί ποτέ στον τομέα της ιατρικής, της δημόσιας υγείας ή της κυβέρνησης», θυμήθηκε. «Παρακολούθησα τον Μπόμπι να κόβει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για την έρευνα σε εμβόλια mRNA, μια τεχνολογία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά ορισμένων μορφών καρκίνου, να μειώνει κατά δισεκατομμύρια τη χρηματοδότηση από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, τον μεγαλύτερο χορηγό ιατρικής έρευνας στον κόσμο, και να απειλεί να απομακρύνει την ομάδα ιατρικών εμπειρογνωμόνων που ήταν επιφορτισμένη με τη σύσταση προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο».

Στην αρχή της διάγνωσής της, θυμάται η Σλοσμπεργκ, υπέστη μια μετά τον τοκετό αιμορραγία που παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή. Ένα από τα φάρμακα που της έσωσε τη ζωή χρησιμοποιείται επίσης στις ιατρικές αμβλώσεις και, «κατόπιν παρότρυνσης του Μπόμπι, βρίσκεται επί του παρόντος «υπό εξέταση» από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων».

«Παγώνω όταν σκέφτομαι τι θα είχε συμβεί αν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο σε εμένα και σε εκατομμύρια άλλες γυναίκες που το χρειάζονται για να σώσουν τη ζωή τους ή για να λάβουν τη φροντίδα που τους αξίζει», έγραψε.

Στους τελευταίους μήνες της ζωής της, ωστόσο, η Schlossberg έκανε ό,τι μπορούσε για να επικεντρωθεί στην οικογένεια που την περιέβαλε με αγάπη — ειδικά στον σύζυγό της και τα παιδιά της.

«Ο [George] πήγαινε στο σπίτι για να βάλει τα παιδιά μας για ύπνο και επέστρεφε για να μου φέρει το δείπνο. Ξέρω ότι δεν μπορούν όλοι να παντρευτούν έναν γιατρό, αλλά, αν μπορείτε, είναι πολύ καλή ιδέα», θαύμαζε στο δοκίμιο. «Είναι τέλειος, και νιώθω τόσο αδικημένη και τόσο λυπημένη που δεν μπορώ να συνεχίσω να ζω την υπέροχη ζωή που είχα με αυτόν τον ευγενικό, αστείο, όμορφο ιδιοφυή που κατάφερα να βρω».

Αφού άκουσε από έναν γιατρό ότι είχε «ίσως ένα χρόνο» να ζήσει, η Schlossberg μοιράστηκε ότι η πρώτη της σκέψη ήταν ότι «τα παιδιά μου, τα πρόσωπα των οποίων ζουν μόνιμα μέσα στα βλέφαρά μου, δεν θα με θυμούνται».

«Ο γιος μου μπορεί να έχει μερικές αναμνήσεις, αλλά πιθανότατα θα αρχίσει να τις συγχέει με εικόνες που βλέπει ή ιστορίες που ακούει», είχε προβλέψει.

Η Schlossberg απέκτησε πτυχίο Ιστορίας από το Yale και μεταπτυχιακό στην Αμερικανική Ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έγραφε συχνά για το περιβάλλον και, πριν από τη διάγνωσή της, σχεδίαζε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την προστασία των ωκεανών.

«Ο γιος μου ξέρει ότι είμαι συγγραφέας και ότι γράφω για τον πλανήτη μας. Από τότε που αρρώστησα, του το υπενθυμίζω συχνά, για να ξέρει ότι δεν ήμουν απλώς μια άρρωστη», είχε μοιραστεί.

Και συνέχιζε: «Ποτέ δεν κατάφερα να φροντίσω την κόρη μου — δεν μπορούσα να της αλλάξω την πάνα, να την κάνω μπάνιο ή να την ταΐσω, όλα εξαιτίας του κινδύνου μόλυνσης μετά τις μεταμοσχεύσεις μου. Ήμουν μακριά για σχεδόν το μισό του πρώτου έτους της ζωής της», εξήγησε. «Δεν ξέρω ποια πραγματικά νομίζει ότι είμαι και αν θα νιώσει ή θα θυμάται, όταν φύγω, ότι είμαι η μητέρα της».

«Κυρίως, προσπαθώ να ζω και να είμαι μαζί τους τώρα», πρόσθετε η Schlossberg. «Αλλά το να ζεις στο παρόν είναι πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται, οπότε αφήνω τις αναμνήσεις να έρχονται και να φεύγουν. Τόσες πολλές από αυτές είναι από την παιδική μου ηλικία που νιώθω σαν να βλέπω τον εαυτό μου και τα παιδιά μου να μεγαλώνουν ταυτόχρονα».

«Μερικές φορές ξεγελώ τον εαυτό μου πιστεύοντας ότι θα το θυμάμαι για πάντα, ότι θα το θυμάμαι όταν πεθάνω. Προφανώς, δεν θα το θυμάμαι. Αλλά αφού δεν ξέρω πώς είναι ο θάνατος και δεν υπάρχει κανείς να μου πει τι θα ακολουθήσει, θα συνεχίσω να προσποιούμαι. Θα συνεχίσω να προσπαθώ να θυμάμαι», έγραφε.