Πέθανε η Maggie Smith – Η μεγάλη κυρία του βρετανικού κινηματογράφου

Έφυγε από την ζωή η μεγάλη ηθοποιός Maggie Smith σε ηλικία 89 ετών. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσαν οι γιοί της.

Η Maggie Smith γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 1934 και είχε πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες και θεατρικές παραστάσεις. Για πάνω από 70 χρόνια μεσουράνησε τόσο στον Βρετανικό όσο και στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Εχει βραβευθεί με δυο Όσκαρ, πέντε βραβείων BAFTA, τέσσερα βραβεία Emmy, τρεις Χρυσές Σφαίρες και ένα βραβείο Tony. Ήταν από τις λίγες ηθοποιούς που κέρδισε το Triple Crown of Acting.

Η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε με έκτακτα δελτία.

Η Μάγκι Σμιθ ξεκίνησε την καριέρα της ως φοιτήτρια, παίζοντας στο Oxford Playhouse το 1952 και έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ στο New Faces of ’56. Τις επόμενες δεκαετίες, η Σμιθ καθιερώθηκε μαζί με την Τζούντι Ντεντς ως μία από τις σημαντικότερες βρετανίδες ηθοποιούς δουλεύοντας για το Εθνικό Θέατρο και τη Royal Shakespeare Company.

Κέρδισε Όσκαρ Α Γυναικείου ρόλου για το The Prime of Miss Jean Brodie (1969) και Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για το California Suite (1978).

Ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τις ταινίες Οθέλλος (1965), Ταξίδια με τη θεία μου (1972), Δωμάτιο με θέα (1985) και Γκόσφορντ Παρκ (2001).

Υποδύθηκε την καθηγήτρια Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ (2001–2011).

Έπαιξε επίσης στις ταινίες Death on the Nile (1978), Hook (1991), Sister Act (1992), The Secret Garden (1993), The Best Exotic Marigold Hotel (2012), Quartet (2012) και The Lady in the Van (2015).

Η Μάγκι Σμιθ δεν σταμάτησε ποτέ να είναι στο προσκήνιο και έλαμψε και πάλι με τον ρόλο της ως Βάιολετ Κρόουλι στο βρετανικό δράμα εποχής Downton Abbey (2010-2015). Ο ρόλος της χάρισε τρία βραβεία Primetime Emmy. Προηγουμένως είχε κερδίσει ένα για την ταινία του HBO My House in Umbria (2003).

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει λάβει πολλά τιμητικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένης της υποτροφίας του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου το 1993, της υποτροφίας BAFTA το 1996 και του ειδικού βραβείου Society of London Theatre το 2010. Η Σμιθ έγινε Dame από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β ‘το 1990.

Η Μάγκι Σμιθ παντρεύτηκε τον ηθοποιό Ρόμπερτ Στίβενς στις 29 Ιουνίου 1967. Απέκτησαν δύο γιους, τους ηθοποιούς Κρις Λάρκιν (γεν. 1967) και Τόμπι Στίβενς (γ. 1969). Χώρισαν στις 6 Απριλίου 1975.

Η Σμιθ παντρεύτηκε τον θεατρικό συγγραφέα Άλαν Μπέβερλι Κρος στις 23 Ιουνίου 1975 και παρέμειναν παντρεμένοι μέχρι το θάνατό του στις 20 Μαρτίου 1998.