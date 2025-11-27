Πέθανε η διάσημη χελώνα Γκράμμα, σε ηλικία 141 ετών, στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο

Η ζωή της Γκράμμα στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ ήταν πολύ διαφορετική συγκριτικά με τα άλλα ζώα, καθώς η χελώνα γεννημένη τον Νοέμβριο του 1884, ήταν η πιο διάσημη προσωπικότητα στον χώρο και δεν ήταν φυλακισμένη.

Η χελώνα που πέθανε σε ηλικία 141ετών, απολάμβανε την ελευθερία της και της λαχταριστές λιχουδιές που της έδιναν οι φροντιστές της, ενώ διασκέδαζε που ήταν διάσημη και σταρ, σε μια ήρεμη καθημερινότητα.

Η Γκράμμα δεν ήταν βέβαια μια οποιαδήποτε χελώνα. Μέχρι και τον θάνατό της πριν λίγες ημέρες σε ηλικία 141 ετών, είχε δει δύο παγκοσμίους πολέμους, δύο πανδημίες, το ξεκίνημα και την ανάπτυξη του τηλεφώνου, τα πρώτα αυτοκίνητα, εκατοντάδες επαναστάσεις, μπολσεβίκους, μενσεβίκους, 20 Αμερικανούς προέδρους.

Ήταν πολλά ακόμα τα γεγονότα για τα οποία απέκτησε παγκόσμια φήμη έστω και αν η ίδια δεν είχε ιδέα.

Γεννήθηκε, σύμφωνα με τον θρύλο, στις 15 Νοεμβρίου 1884 στα Νησιά Γκαλαμπάγκος που κάποτε θεωρούνταν παράδεισος για τις χελώνες, μέχρι η έλευση φαλαινοθήρων να αποτελέσει εφιάλτη και να μειώσει δραματικά τον πληθυσμό τους.

Η Γκράμμα μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας προσπάθεια να δημιουργηθεί αποικία αναπαραγωγής και έγινε μέλος του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο το 1930, ζώντας εκεί συνολικά 95 χρόνια.

Τα αγαπημένα της φαγητά ήταν το μαρούλι, το λάχανο, το σπανάκι, τα καρότα ενώ ήταν και λάτρης των παιδιών, αλλά στα τελευταία της δεν είχε πολύ κουράγιο καθώς υπέφερε από χρόνιες παθήσεις των οστών.

Οι υπεύθυνοι του κήπου πήραν τη δύσκολη απόφαση να την υποβάλουν σε ευθανασία, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ήταν τιμή για τον ζωολογικό του Σαν Ντιέγο να φιλοξενήσει και να φροντίσει μια τόσο ξεχωριστή χελώνα.