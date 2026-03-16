Πέθανε ο Γάλλος ηθοποιός Bruno Salomone σε ηλικία 55 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε την Κυριακή (15.03.2026) ο δημοφιλής Γάλλος ηθοποιός Bruno Salomone, σε ηλικία μόνο 55 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον χώρο της τέχνης στη Γαλλία.

Ο Γάλλος ηθοποιός έδωσε μία μεγάλη μάχη με μία σοβαρή ασθένεια και τελικά δεν μπόρεσε να νικήσει τον θάνατο. Μάλιστα, οι ταινίες «Το μυστικό της Μάντιλ Κόλλινς» και ο «Γαμπρούλης μας» στις οποίες είχε πάρει μέρος ο Bruno Salomone είχαν προβληθεί με επιτυχία στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Ο Γάλλος κωμικός αγαπήθηκε ευρέως στη Γαλλία μέσα από τον ρόλο του Ντενί Μπουλέ στη δημοφιλή οικογενειακή κωμική σειρά «Fais pas ci, fais pas ça», ενώ παράλληλα ήταν και ο αξέχαστος Ιγκόρ ντ’Οσεγκόρ στην ταινία «Brice de Nice».

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Bruno Salomone επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, Laurent Gregoire.

Ο Laurent Gregoire ανακοίνωσε την είδηση εκ μέρους της οικογένειας σε δήλωσή του στο Agence France-Presse.

«Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Bruno Salomone», δήλωσε ο Grégoire. «Πέθανε την Κυριακή 15 Μαρτίου, μετά από μακρά ασθένεια», δήλωσε.

Η αιτία θανάτου δε διευκρινίστηκε πέρα από την περιγραφή μιας «μακράς ασθένειας», ενός όρου που χρησιμοποιείται συνήθως στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης για χρόνια ή παρατεταμένα προβλήματα υγείας. Δημοσιεύματα από μέσα ενημέρωσης όπως τα BFM TV, Le Monde, Le Figaro και Gala ανέφεραν ότι ο Bruno Salomone πάλευε με μια άγνωστη χρόνια πάθηση εδώ και χρόνια, αν και είχε επιλέξει να δημοσιοποιήσει ορισμένες πτυχές της υγείας του στο παρελθόν χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ποιος ήταν ο Bruno Salomone

Ο Bruno Salomone γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1970, στο Villeneuve-Saint-Georges, ένα προάστιο νοτιοανατολικά του Παρισιού στη Val-de-Marne.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην κωμωδία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 κι έγινε γνωστός από νωρίς μέσα από εμφανίσεις στο talent show του M6 «Graines de star», όπου ξεχώρισαν το χιούμορ και ο αυθορμητισμός του.

Σύντομα εντάχθηκε στην κωμική ομάδα «Nous Ç Nous» μαζί με τους Jean Dujardin, Éric Collado και άλλους, ερμηνεύοντας σκετς που συνδύαζαν την σωματική κωμωδία με την έντονη κοινωνική σάτιρα. Η ομάδα έγινε βασικό στοιχείο στη γαλλική τηλεόραση και το θέατρο, βοηθώντας στην εκτόξευση της καριέρας του Dujardin, ενώ παράλληλα καθιέρωσε τον Βruno Salomone ως έναν ευέλικτο ερμηνευτή.

Στον κινηματογράφο ξεχώρισε με τον ρόλο του στην ταινία «Brice de Nice», σε σκηνοθεσία James Huth το 2005. Ο Salomone υποδύθηκε τον Igor d’Hossegor, τον αλαζονικό αντίπαλο του ομώνυμου χαρακτήρα του Jean Dujardin. Η επιτυχία της ταινίας εδραίωσε τη θέση του στον κωμικό κινηματογράφο, οδηγώντας σε εμφανίσεις σε σίκουελ και spin-offs.

Το τηλεοπτικό κοινό τον αγκάλιασε θερμά μέσα από το «Fais pas ci, fais pas ça», τη μακροχρόνια σειρά του France 2 (2007-2017) που δημιουργήθηκε από την Anne Giafferi και τον Thierry Bizot. Ο Bruno Salomone υποδύθηκε τον Denis Bouley, τον χαλαρό, μουσικό πατέρα σε μια από τις δύο αντίθετες οικογένειες που βρίσκονται στο επίκεντρο της σειράς. Η χημεία του με τις συμπρωταγωνίστριές του Isabelle Gélinas, Valérie Bonneton και άλλες έκανε την οικογένεια Bouley αγαπημένη των θαυμαστών, συνδυάζοντας το χιούμορ με την οικεία οικογενειακή δυναμική.

Η σειρά διήρκεσε εννέα σεζόν και πολλά ειδικά επεισόδια, προσελκύοντας εκατομμύρια τηλεθεατές και κερδίζοντας επαίνους από τους κριτικούς για την απεικόνιση της σύγχρονης γαλλικής γονεϊκότητας.

Πέρα από την υποκριτική, ο Bruno Salomone έκανε μεταγλώττιση για διεθνείς ταινίες και ταινίες κινουμένων σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών του στην ταινία «The Incredibles» (2004) σε γαλλικές εκδόσεις, και ήταν η φωνή εκτός οθόνης για την εκπομπή «Burger Quiz» του Alain Chabat στο TMC. Η ζεστή, ξεχωριστή χροιά του τον έκανε περιζήτητο αφηγητή και φωνή χαρακτήρων στα κινούμενα σχέδια, συμπεριλαμβανομένων έργων όπως το «Minuscule: Valley of the Lost Ants» και η συνέχειά του.

Η καριέρα του διήρκεσε πάνω από δύο δεκαετίες, με συμμετοχές σε ταινίες όπως οι «Les Vacances de Ducobu», «Madeleine Collins», «Ma famille et le loup» και «Beaux-parents». Εμφανίστηκε επίσης σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «Kaamelott».