Πέθανε ο Γιώργος Βασιλείου, πρώην πρόεδρος της Κύπρου

Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε ο τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Σπύρο Κυπριανού - Εξελέγη το 1988 και ολοκλήρωσε τη θητεία του το 1993
Ο Γιώργος Βασιλείου (AP Photo
Ο Γιώργος Βασιλείου (AP Photo/Dimitri Messinis)

Έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ηλικία 94 ετών ο πρώην Πρόεδρος της Κύπρου, Γιώργος Βασιλείου.

Από τις 6 Ιανουαρίου ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου Γιώργος Βασιλείου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η σύζυγός του, Ανδρούλλα Βασιλείου, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Όπως αναφέρει, ύστερα από διετή ταλαιπωρία, ο Γιώργος Βασιλείου έφυγε ήρεμα από τη ζωή, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σε συγκινητικό μήνυμά της, η Ανδρούλλα Βασιλείου σημειώνει πως «είναι δύσκολο να αποχαιρετήσει έναν άνθρωπο που υπήρξε εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, γεμάτος καλοσύνη και αγάπη για την Κύπρο και τον λαό της».

 

Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε ο τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Σπύρο Κυπριανού. Εξελέγη στο ύπατο αξίωμα στις 21 Φεβρουαρίου 1988 και ολοκλήρωσε τη θητεία του στις 28 Φεβρουαρίου 1993.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, ενώ επί των ημερών του υποβλήθηκε η αίτηση ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα, επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, ανέλαβε επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, έχοντας την ευθύνη της εναρμόνισης και εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, διαδικασία που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Για την προσφορά του στο κράτος, τον Οκτώβριο του 2002 τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ανώτατη τιμητική διάκριση της χώρας.

Ο Γιώργος Βασιλείου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 20 Μαΐου 1931. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στα Πανεπιστήμια της Γενεύης, της Βιέννης και της Βουδαπέστης, από όπου έλαβε και διδακτορικό τίτλο. Στο Λονδίνο ειδικεύτηκε σε θέματα μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς.

Υπήρξε οικονομολόγος, αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ, πανεπιστημιακός λέκτορας και καθηγητής, ενώ συνεργάστηκε και με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Παράλληλα, ανέπτυξε συγγραφικό έργο, με σημαντικό σταθμό την έκδοση του πρώτου βιβλίου για το μάρκετινγκ στον χώρο της Μέσης Ανατολής.

Ήταν παντρεμένος με την Ανδρούλλα Βασιλείου και απέκτησαν τρία παιδιά, δύο κόρες και έναν γιο.

