Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa στα 26 του χρόνια – Πριν λίγες μέρες είχε κυκλοφορήσει το νέο του τραγούδι

Ο ράπερ Lil Poppa, από τη Φλόριντα, πέθανε σε ηλικία 26 ετών, λίγες μέρες αφότου κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι.

Ο γνωστός ράπερ ανακηρύχθηκε νεκρός την Τετάρτη (19.02.2026), σύμφωνα με ανακοίνωση του ιατροδικαστή της κομητείας Fulton στην Τζόρτζια στο TMZ, αλλά η αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί ακόμα.

Την Παρασκευή προηγούμενη Παρασκευή, ο ράπερ κυκλοφόρησε ένα νέο κομμάτι με τίτλο «Out Of Town Bae».

Ένας από τους θαυμαστές του ράπερ έγραψε στο X: «Αναπαύσου εν ειρήνη, ένα πραγματικό ταλέντο. Η μουσική του Lil Poppa μίλησε τόσο πολύ. Πολλοί από εμάς και η αφήγηση του ήταν απαράμιλλη. Στέλνουμε προσευχές και δύναμη στην οικογένειά του, την ομάδα του στο CMG και σε ολόκληρη την κοινότητα του Τζάκσονβιλ σε αυτή την απίστευτα δύσκολη περίοδο. Έφυγε πολύ νωρίς».

Ποιος ήταν ο Lil Popa

Ο νεαρός τραγουδιστής, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Janarious Mykel Wheeler γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1994.

Έκανε την καριέρα του στη μουσική ως Lil Poppa και είναι Αμερικανός ράπερ και τραγουδιστής από το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.

Ο Lil Popa έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Collective Music Group, μια δισκογραφική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον ράπερ Yo Gotti.