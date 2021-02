Πέθανε ο Σεΐχης Ζακί Γιαμανί – «Γονάτισε» τη Δύση με πετρελαϊκό εμπάργκο το 1973 (pics)

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο πρώην υπουργός Πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, Σεΐχης Ζακί Γιαμανί. Σύμφωνα με δημοσίευμα της σαουδαραβικής εφημερίδας Okaz, το «πρόσωπο» του πετρελαϊκού εμπάργκο του 1973 που γονάτισε τη Δύση απεβίωσε στο Λονδίνο.

Ο Γιαμανί, ο οποίος δεν ανήκε στη σουδαραβική βασιλική οικογένεια, αλλά τον είχε ξεχωρίσει αναθέτοντάς του αξιώματα ο βασιλιάς Φαϊζάλ, ενσάρκωσε την άνοδο της αραβικής πετρελαϊκής ισχύος. Το 1975, μαζί με άλλους υπουργούς Πετρελαίου, είχε απαχθεί στη διάρκεια συνεδρίασης του ΟΠΕΚ στη Βιέννη από τον περιβόητο τρομοκράτη Κάρλος το Τσακάλι.

Μήνες αργότερα, ο Γιαμανί βρισκόταν στο πλευρό του βασιλιά Φαϊζάλ στο Ριάντ υποδεχόμενος μια αντιπροσωπεία επισκεπτών, όταν ένας δυσαρεστημένος σαουδάραβας πρίγκιπας έβγαλε ένα περίστροφο και σκότωσε τον βασιλιά.

Γνωστός για τους κομψούς τρόπους του και το γενάκι του που είχε γίνει κάτι σαν σήμα κατατεθέν του, ο Γιαμανί ήταν μια παγκόσμια διασημότητα στα χρόνια του 1970 και στη διάρκεια των πληθωριστικών «πετρελαϊκών σοκ», καθώς επί 24 χρόνια διαχειρίσθηκε τις πετρελαϊκές υποθέσεις της χώρας που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγός πετρελαίου στον κόσμο.

