Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής Antony Price σε ηλικία 80 ετών

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, έντυσε προσωπικότητες όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι και η βασίλισσα Καμίλα
Ο διάσημος σχεδιαστής Άντονι Πράις
Ο διάσημος σχεδιαστής Άντονι Πράις / Photo by David M. Benett / Getty Images

Ο σχεδιαστής μόδας Άντονι Πράις, που έντυσε εμβληματικές προσωπικότητες όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι και η βασίλισσα Καμίλα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Την είδηση του θανάτου του θρυλικού σχεδιαστή μόδας επιβεβαίωσε το συγκρότημα Duran Duran, το οποίο σε ανάρτησή του στα social media τον αποχαιρέτησε ως «αγαπημένο φίλο» και «σημαντικό συνεργάτη», αναφέροντας ότι πέθανε την Τρίτη (16.12.2025). 

Γεννημένος το 1945 στο Keighley του Γιορκάιρ, ο Άντονι Πράις μεγάλωσε μακριά από τα κέντρα της μόδας, όμως από νωρίς φάνηκε πως τον ενδιέφερε η ένδυση ως αφήγηση και μεταμόρφωση. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Bradford και στο Royal College of Art στο Λονδίνο, αποκτώντας βαθιά τεχνική γνώση στη φόρμα και τη σιλουέτα.

Η καριέρα του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’60, σε ένα εκρηκτικό δημιουργικά Λονδίνο. Τα ανδρικά του σχέδια αμφισβήτησαν τα στερεότυπα της εποχής, εισάγοντας ερωτισμό και θεατρικότητα, και γρήγορα τον έκαναν σημείο αναφοράς για καλλιτέχνες και μουσικούς.

Καθοριστική υπήρξε η σχέση του με τη μουσική σκηνή: έντυσε τον David Bowie, συνεργάστηκε στενά με τους Duran Duran και διαμόρφωσε την εμβληματική αισθητική των Roxy Music, δημιουργώντας τις περίφημες «Roxy girls».

Στη δεκαετία του ’80, προανήγγειλε την υπερβολή της εποχής με γλυπτικές φόρμες, έντονα υλικά και κοστούμια που εξέφραζαν δύναμη και σεξουαλικότητα. Θεωρήθηκε «σχεδιαστής των σχεδιαστών», με θεατρική προσέγγιση και εξαιρετική τεχνική ακρίβεια.

Μέχρι τα τελευταία χρόνια συνέχισε να δημιουργεί και να εμπνέει, ντύνοντας προσωπικότητες όπως οι Jerry Hall, Diana Ross και Dita Von Teese, ενώ τιμήθηκε από το British Fashion Council για τη συμβολή του στο glamour και τη μόδα.

