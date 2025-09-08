Πέθανε ο βιολόγος Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, βραβευμένος με το Νόμπελ Ιατρικής – Οι έρευνες για το AIDS και οι κατηγορίες για απάτη

«Έφυγε» από τη ζωή ο Αμερικανός βιολόγος Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, βραβευμένος με το Νόμπελ Ιατρικής το 1975 για τη μελέτη των ρετροϊών, όπως ο HIV που προκαλεί το AIDS, και κυρίως για την ανακάλυψη ενός ιικού ενζύμου που εξηγούσε πώς γίνεται η αντιγραφή της γενετικής πληροφορίας στα κύτταρα.

Ο Αμερικανός βιολόγος Ντέιβιντ Μπάλτιμορ και κάτοχος του Νόμπελ Ιατρικής σε ηλικία μόλις 37 ετών είδε την καριέρα του να αμαυρώνεται από μία άδικη κατηγορία περί απάτης, πέθανε στις 6 Σεπτεμβρίου στα 87 του, μετέδωσαν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα (08.09.2025).

Ο καθηγητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) Ντέιβιντ Μπάλτιμορ θεωρείται μεγάλη μορφή της μοριακής βιολογίας. Το Νόμπελ τού δόθηκε για τις έρευνές του για τους ρετροϊούς, όπως ο HIV, και κυρίως για την ανακάλυψη ενός ιικού ενζύμου που εξηγούσε πώς γίνεται η αντιγραφή της γενετικής πληροφορίας στα κύτταρα. Η ανακάλυψη αυτή υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των γονιδιακών θεραπειών.

Η καριέρα του και η φήμη του κινδύνευσαν το 1986, όταν ενεπλάκη σε μια υπόθεση επιστημονικής απάτης. Ο ίδιος δεν κατηγορήθηκε ποτέ ευθέως, ωστόσο μία Γιαπωνέζα συνεργάτιδά του, με την οποία είχε συγγράψει μία μελέτη, κατηγορήθηκε από άλλη ερευνήτρια για παραποίηση δεδομένων σε ένα πείραμα ανοσολογίας.

Ο Μπάλτιμορ αναγκάστηκε πολλές φορές, το 1988 και το 1989, να απαντήσει για το θέμα δημοσίως, ακόμη και σε μία Επιτροπή του Κογκρέσου. Το 1991 υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την προεδρία του Πανεπιστημίου Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης, αφού παρέμεινε στο αξίωμα μόλις για 18 μήνες.

Μόνο το 1996 ο καθηγητής Μπάλτιμορ και η συνεργάτιδά του απαλλάχθηκαν οριστικά από κάθε υποψία. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να την ξεχάσω», είπε ο ίδιος αργότερα στην εφημερίδα «New York Times», αναφερόμενος σε εκείνη την περίοδο της ζωής του.