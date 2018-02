Πέθανε στα 59 του πρωταγωνιστής του House of Cards!

Ο Reg E. Cathey έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του. Ο ταλαντούχος ηθοποιός έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα και δεν κατάφερε να βγει νικητής από την μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. Ο ηθοποιός είχε 3 υποψηφιότητες για Emmy από τις οποίες μία του χάρισε το βραβείο για το House of Cards το 2015.

Στο House of Cards υποδύονταν τον ιδιοκτήτη του ρεστοράν Freddy Hayes. Το οποίο αποτελούσε το… αγαπημένο στέκι του Frank Underwood, κατά κόσμον Kevin Spacey.

Επίσης, είχε υποδυθεί τον Norman Wilson στο The Wire, αλλά και τον αστυνομικό στο Outcast. Επίσης τον Martin Querns στο Oz. Στον κινηματογράφο είχε παίξει στα The Mask, American Psycho, και Pootie Tang.

Το δίκτυο Netflix με ανακοίνωση του αποχαιρέτησε τον ηθοποιό. «Είμαστε συντετριμένοι από τον θάνατο του φίλου μας και συνεργάτη μας στο House of Cards, Reg E. Cathey. Ο Reg ήταν ο πιο ευγενής άνθρωπος, ο πιο δυνατός ηθοποιός, ένας αληθινός κύριος. Συμπαραστεκόμαστε στην οικογένειά του».

Συντετριμμένος δήλωσε στο twitter και ο συνάδελφος και φίλος του Samuel Jackson. Δείτε την ανάρτηση

A Beautiful Talent left us for a more peaceful plane. Reg E. Cathey, true thespian, sage,… https://t.co/SGm9J2l9NK

— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) February 10, 2018