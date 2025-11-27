Πέθανε στον ύπνο του 30χρονος Ρώσος γυμναστής μετά από ακραίο διατροφικό challenge με υπερκατανάλωση junk food

Ο Ρώσος γυμναστής Ντμίτρι Νουγιάνζιν πέθανε στον ύπνο του ύστερα ένα επικίνδυνο challenge που ο ίδιος είχε σχεδιάσει. Ο στόχος του ήταν να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος που είχε αναπτύξει για απώλεια βάρους και το πλήρωσε με τη ζωή του.

Ο 30χρονος Ρώσος γυμναστής πέρασε εβδομάδες τρώγοντας junk food και φέρεται να κατανάλωνε έως και 10.000 θερμίδες καθημερινά, με σκοπό να πάρει τουλάχιστον 25 κιλά, ώστε στη συνέχεια να δείξει στους followers και στους πελάτες του πόσο γρήγορα θα μπορούσε να χάσει όλο αυτό το βάρος μέσω της δικής του μεθόδου.

Καθόλη τη διάρκεια της «μαραθώνιας» πρόκλησης, ο Νουγιάνζιν μοιραζόταν με τους followers του το καθημερινό του διαιτολόγιο, που περιλάμβανε γλυκά και κέικ για πρωινό, ζυμαρικά με μαγιονέζα για μεσημεριανό και μπέργκερ με δύο μικρές πίτσες για δείπνο. Παραδέχτηκε επίσης ότι έτρωγε πατατάκια όλη την ημέρα. Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου αποκάλυψε ότι είχε φτάσει τα 105 κιλά, έχοντας πάρει περίπου 13 κιλά σε έναν μήνα.

Ως κίνητρο για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμά του, υποσχόταν 10.000 ρούβλια σε οποιονδήποτε ξεπερνούσε τα 100 κιλά και κατάφερνε να χάσει το 10% του σωματικού του βάρους έως την Πρωτοχρονιά.

Λίγο πριν από τον θάνατό του ο προπονητής είχε ακυρώσει τις προπονήσεις, ενημερώνοντας φίλους ότι δεν αισθανόταν καλά και ότι θα επισκεπτόταν γιατρό. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να ζητήσει ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με την Dailymail.

Σύμφωνα με φίλους του, η καρδιά του σταμάτησε ενώ κοιμόταν.