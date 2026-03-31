Πεζεσκιάν: Το Ιράν έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο, αλλά θέλει εγγυήσεις

Ο Πρόεδρος του Ιράν, σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ζητά να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθεί η επίθεση κατά της χώρας του
Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν
Τη βούληση της Τεχεράνης να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν με δηλώσεις του την Τρίτη (31.03.2026). Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν ζητά εγγυήσεις ώστε «να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης».

Ο Πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι:

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στον πόλεμο που διανύει ήδη την πέμπτη εβδομάδα του, «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης».

«Η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές της με το διεθνές δίκαιο αντί να ακολουθεί μια καταστροφική προσέγγιση απέναντι στο Ιράν», τόνισε, σύμφωνα με το ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε επίσης, ότι «η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι αποτέλεσμα εχθρικών ενεργειών Αμερικανών και Σιωνιστών κατά του Ιράν».

«Το Ιράν δέχθηκε επίθεση δύο φορές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αποδεικνύοντας ότι η Αμερική δεν πιστεύει στη διπλωματία», υπογράμμισε ο Πεζεσκιάν.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κοινή ανακοίνωση ΥΠΕΞ για Μέση Ανατολή: «Καταδικάζουμε τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, καλούμε σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ»
«Καλούμε το Ισραήλ να αποφύγει την περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης, μεταξύ άλλων μέσω χερσαίας επιχείρησης στο λιβανικό έδαφος» αναφέρεται στην δήλωση
Λίβανος
Δημοσιογράφος απήχθη στη Βαγδάτη - Συνελήφθη ένας ύποπτος
Το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ ανέφερε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων υπόπτων και την απελευθέρωσή της δημοσιογράφου, ενώ θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον όλων των εμπλεκομένων
Ένας αστυνομικός στέκεται φρουρός καθώς πολίτες, εγκαταλείπουν το Ιράκ μέσω της συνοριακής διάβασης Καράμε με την Ιορδανία, μετά το κλείσιμο των αεροδρομίων στο Ιράκ λόγω της κλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων, εν μέσω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν
Ανατροπή στην υπόθεση δηλητηρίασης μητέρας και κόρης στην Ιταλία τα Χριστούγεννα: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ρικίνη
Η 15χρονη Σάρα Ντι Βίτα και η 50χρονης μητέρας της, Αντονέλα Ντι Τζέλσι πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών - Ο σύζυγος της γυναίκας, Τζιάνι ανάρρωσε και η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας δεν είχε παραστεί στο γεύμα
Μητέρα και κόρη νεκρές μετά την κατανάλωση θαλασσινών σε ρεβεγιόν
Ένας νεκρός και περισσότεροι από 50 τραυματίες από φωτιά σε πετροχημικό εργοστάσιο στην Ρωσία - Δείτε βίντεο
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας επέβαλε προσωρινά περιορισμούς στο τοπικό αεροδρόμιο στο Νιζνεκάμσκ, που βρίσκεται σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας
Ρωσία
