Πεζεσκιάν: Το Ιράν έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο, αλλά θέλει εγγυήσεις

Τη βούληση της Τεχεράνης να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν με δηλώσεις του την Τρίτη (31.03.2026). Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν ζητά εγγυήσεις ώστε «να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης».

Ο Πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στον πόλεμο που διανύει ήδη την πέμπτη εβδομάδα του, «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης».

«Η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές της με το διεθνές δίκαιο αντί να ακολουθεί μια καταστροφική προσέγγιση απέναντι στο Ιράν», τόνισε, σύμφωνα με το ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε επίσης, ότι «η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι αποτέλεσμα εχθρικών ενεργειών Αμερικανών και Σιωνιστών κατά του Ιράν».

«Το Ιράν δέχθηκε επίθεση δύο φορές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αποδεικνύοντας ότι η Αμερική δεν πιστεύει στη διπλωματία», υπογράμμισε ο Πεζεσκιάν.